أعراض في الصباح تشير إلى مشكلات في القلب

الوكيل الاخباري - أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، أن تورم الساقين في الصباح يشير إلى أمراض عديدة بما فيها مشكلات في القلب.

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وتشير الطبيبة إلى أن تورم الساقين في الصباح يلاحظ أيضا على خلفية الحساسية أو الأمراض المعدية أو الحروق. ويشير التورم في معظم الحالات، إلى مشكلات محتملة في القلب والأوعية الدموية. لذلك عند ملاحظة تورم الساقين قبل كل شيء يجب التأكد من حالة القلب والأوعية الدموية.



وتقول: "إذا لاحظ الشخص انتفاخ وجهه في الصباح، وظهور أكياس تحت العينين، ومن ثم انتشار الانتفاخ في الجسم. يجب عليه أولا وقبل كل شيء، التحقق من حالة الكلى".



وتشير بافلوفا، إلى أنه إذا لاحظ الشخص انتفاخ اليدين وشعر بتيبس العظام، فيمكن الشك بأمراض الغدة الدرقية.



و بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون سبب الوذمة هو نقص الماء والبروتين في النظام الغذائي.



وتحذر بافلوفا من محاولة التخلص من الوذمة بتناول أدوية مدرة للبول، بل من الأفضل مراجعة الطبيب لتحديد سببها وإزالته. لأن الأدوية المدرة للبول قد تؤدي إلى تغيرات في الجسم لا رجعة فيها.

روسيا اليوم