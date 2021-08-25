الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

التربية توافق على معادلة شهادات الطلبة الحاصلين عليها من تركيا

تسريب كتاب لوزير الصحة يحظر تسريب الوثائق

4 إصابات خلال هجوم موظف مفصول لبنك في الزرقاء

مصدر يكشف موعد وقف العمل بقانون الدفاع في الاردن

تحويلات مرورية جديدة في عمان

لجنة استلام الحبوب تدعو مزارعي إقليم الشمال لاستلام مستحقاتهم المالية

الصفدي يبحث اليوم مع نظيره الصربي تعزيز العلاقات ومستجدات الإقليم

دودين: رفع سعة حضور صالات الأفراح لـ 200 شخص

الصحة العالمية تعيّن خبيرا في المملكة لتقييم الخدمات الصحية

نقابة الصحفيين ترفض أنظمة هيئة الإعلام الجديدة -صور

الأربعاء، 25-08-2021 12:14 م

أعراض مؤلمة يسببها نقص فيتامين B12 في زوايا الفم

1080688


الوكيل الاخباري - يمتاز فيتامين "B12" بإمكانية تخزينه في الجسم لسنوات، مما يسبب تأخرا في ظهور أعراض النقص، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين "B12" إلى مضاعفات عصبية غير قابلة للعلاج.

اضافة اعلان


نشرت مجلة أكاديمية طب الأسنان العام دراسة أفادت فيه أنه تم العثور على أعراض مؤلمة وواضحة على جانبي الفم، وذلك عند وجود نقص في فيتامين "B12"، بالإضافة إلى النقص في الحديد والزنك، كما نقل موقع "ميديك فوريوم " الطبي.

وأضافت الدراسة أنه عند الافتقار إلى فيتامين "B12" تظهر مجموعة متنوعة من مشاكل الفم، تتراوح من تشقق الشفاه إلى التهاب اللسان وتقرحات الفم، وتصل إلى التشققات على جانبي الفم، حيث يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من شفاه جافة وحمراء تتشقق في أحد جانبي الفم أو كلاهما، تُعرف باسم التهاب الشفة الكروي، وهو في الأساس التهاب في الشفتين، ويمكن أن تكون التشققات مثيرة للحكة ومؤلمة، وقد تشكل قشورا بيضاء وتتطور ليحصل النزف، كما يمكن أن تسبب العدوى.

وتتطور مراحل نقص فيتامين "B12" لتشمل ثلاث مراحل كما يلي:


المرحلة الأولى: ويحدث انخفاض في مخزون فيتامين "B12" في الجسم، ما يسبب انخفاض في مستوياته في مصل الدم بشكل قليل.


المرحلة الثانية: يحدث ارتفاع في مستويات عدة أنواع من الفضلات في المصل مثل الهوموسيستاين وحمض الميثيل ملونيك، وفي هذه المرحلة تقل مستويات الفيتامين عن الحد الطبيعي.


المرحلة الثالثة: يحدث فقر الدم بالإضافة إلى الاعتلال العصبي، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الأعراض النموذجية لنقص فيتامين "B12"، وهي: التعب، انخفاض الوزن، خدر في كفوف الأقدام، فقدان الإحساس، الاهتزاز، اضطرابات في الذاكرة والتركيز، تغييرات في المزاج، الاكتئاب، اضطرابات في النوم، ضعف في الرؤية، والاضطرابات المناعية.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
organ-meats-high-iron

8 أطعمة تقدم أعلى معدل من الحديد خلافا لغيرها

man_holding_chest

ما هو الفيتامين الذي يقلل خطر الوفاة بالنوبة القلبية؟

image

نصائح غير متوقعة لمحبي اللحوم الدهنية يقدمها خبير لتجنب العواقب

bigstock-Foods-Highest-In-Vitamin-K-On-281514562

بحث جديد: فيتامين ك يؤثر على القلب مباشرة لكن يجب الانتباه من مصادره

Cracking_Knuckles_Hand-732x549-Thumbnail

هل طقطقة الأصابع تتسبب في الإصابة بخشونة المفاصل؟

كيفية_علاج_بثور_الوجه

منها معجون الأسنان.. 10 طرق للتخلص من بثور البشرة المفاجئة

أخبار متعلقة
لفل

فوائد جمّة للفلفل الحلو

85ee7822e836f91e52af9d04179a1822

خطوات للحفاظ على صحة الفم

فيتامين-د-والتصلب-المتعدد

فوائد فيتامين د في علاج ومنع التصلب المتعدد

images-9-645x452

نوع من البيض يقدم فوائد كبيرة لاحتوائه 6 أضعاف نسبة فيتامين د

Vitamin-B12-deficiency-symptoms-The-annoying-sign-in-your-eyes-you-could-lack-B12-1913793

احذر .. علامة في العين تدل على نقص فيتامين B12

hand_pouring_vitamins_onto_hand

فيتامين يسبب أمراض القلب والسرطان عكس التوقعات بحسب العلماء