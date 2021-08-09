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الإثنين، 09-08-2021 04:00 م

نوع من البيض يقدم فوائد كبيرة لاحتوائه 6 أضعاف نسبة فيتامين د

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الوكيل الإخباري - تتشابه أنواع البيض من حيث شكلها الدائري (البيضوي) الذي استمد منه اسمه العربي، إلا أنها تختلف كثيرا من حيث أنواعها، حيث يتوفر في الأسواق البيض الأبيض والبيض البني والبيض العضوي، والبيض العادي غير المدجن.

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وسلطت مجلة "Eat This، Not That" الأميركية المتخصصة بأخبار الصحة والغذاء الضوء على نوع محدد من البيض معتبرة أنه أفضل أنواع البيض الذي من الممكن تناوله بسبب احتوائه كميات كبيرة من "فيتامين د".

أشارت أغلب الدراسات إلى أن البيض الذي يأتي من الدجاج الحر غير المدجن، والذي يطلق عليه في بعض المناطق (البيض البلدي) يحتوي على مستويات أعلى من "فيتامين د".

ونشرت مجلة "tasteofhome" نتائج بعض الدراسات التي أظهرت أن الدجاج الذي يخرج في الهواء الطلق ويتجول في الحقول ينتج بيضا يحتوي على نسبة "فيتامين د" أعلى بحوالي من 3 إلى 6 أضعاف من البيض الذي تنتجه الدجاجات في المداجن.

 

ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن هذا النوع من البيض (البيض غير المدجن أو البلدي) يحتوي كميات أكبر من "فيتامين د 3"، والذي أطلق عليه بعض المتخصصين في الأمراض الجلدية والغدد الصماء "فيتامين أشعة الشمس".

وعلى الرغم من أن دراسة قد أجريت في عام 2014، لكنها نوهت إلى تحذير مهم، حيث اكتشفت أن البيض (البلدي) المباع في الأسواق أو مراكز البيع لا يحتوي على هذه النسب المرتفعة من "فيتامين د 3".

واعتبرت المجلة أن هذه النسبة المنخفضة تعود ربما إلى أن هذه المزارع التي تنتج البيض توفر لدجاجها ظرف حياة مشابهة تقريبا لظروف الدجاج الذي يعيش في المداجن، الأمر الذي يخفض نسب الفيتامين المفيد.

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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