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الثلاثاء، 10-05-2022 12:35 م

أعراض مرض ضمور العضلات الشوكي وطرق علاجه

أسباب_التشنج_العصبي


الوكيل الإخباري - مرض ضمور العضلات الشوكي، هو مرض يسبب تلف في الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، ويترتب على ذلك توقف الدماغ عن إرسال الرسائل التي تتحكم في حركة العضلات.

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ومرض ضمور العضلات الشوكي مرض وراثي يظهر بشكل عام لدى الأطفال، إلا أنه يظهر على البالغين أيضاً، ويسبب عدد من الأعراض البسيطة، ومنها التالي.

 

أوضح موقع "ويب طب" أن أعراض مرض ضمور العضلات الشوكي تختلف حسب المرحلة العمرية، وتكون أكثر حدة في الطفولة وعند الولادة، إلا أن أعراضه تكون أقل لدى البالغين، وهي:

- ضعف في اليدين والقدمين.
- صعوبة في المشي.
- اهتزاز وارتعاش في العضلات.

 

علاج ضمور العضلات الشوكي
حسب آخر البحوث والمعلومات الطبية الموثقة لا يوجد علاج شاف لمرض ضمور العضلات الشوكي، ولكن يوجد عقار "زولجنسما"، الذي لا يشفي المرض ولكنه يساعد في وقف تقدمه، وفقا لتقرير في صحيفة "غارديان" البريطانية.


وعقار زولجنسما تصنعه شركة "نوفارتس"، وهو أغلى دواء في العالم، وفقاً لتقرير في صحيفة "لوتون" الفرنسية.

 

الشفاء من مرض ضمور العضلات الشوكي
حالياً لا يوجد علاج لضمور العضلات الشوكي، إلا أن الأبحاث لا تزال جارية. نظراً لأن الباحثين يتعلمون المزيد حول تعديل الجينات والنهج الأخرى لمعالجة الأسباب الجينية الكامنة وراء ضمور العضلات الشوكي، فمن المرجح أن تتغير الأمور بسرعة.

 

 

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