أعراض يسببها نقص فيتامين ب 12 .. خاصة لمن يتبعون نظاما نباتيا

الوكيل الاخباري - يلعب فيتامين "B 12" دورا مهما في تكوين خلايا الدم الحمراء ويساعد في حمل الأوكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، كما يدعم عملية الأيض والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي.

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وينتشر نقص فيتامين "B 12" في جميع أنحاء العالم، وخاصة لدى الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا، وذكر موقع "ميديك فوريوم" عددا من العلامات التي تدل على نقص فيتامين "B 12".



1- الشحوب والإصابة باليرقان:



ينعكس نقص فيتامين "B 12" سلبا على إنتاج خلايا الدم الحمراء وعلى عددها والأكسجين الواصل إلى الخلايا، مما يسبب شحوب البشرة وبهتان الوجه، وقد يتطور الأمر للإصابة باليرقان.



2- التعب الدائم:



يمنح فيتامين "B 12" الجسم الطاقة اللازمة للوظائف اليومية، ونقص فيتامين "B 12" يحرم الخلايا وأعضاء الجسم من الأوكسجين الضروري لإنتاج الطاقة اللازمة لعمل الجسم مما يسبب التعب الدائم وضعف النشاط.



3- التنميل والوخز:



يساعد فيتامين "B 12" الجسم على إنتاج مادة المايلين الدهنية التي تغلف الأعصاب وتحميها من التلف، ويؤثر نقص هذا الفيتامين سلبا على إنتاج المايلين مما يسبب تلف الأعصاب ومن أعراضه الشعور الدائم بالتميل والوخز.



4- فقدان التوازن



يسبب نقص فيتامين "B 12" الأذى للجهاز العصبي مما يؤثر على التوازن وتنسيق الأعضاء بعضها مع بعض، وقد يسبب السقوط.



5- مشاكل في الفم:



تشير التقرحات المتكررة في الفم ونزيف اللثة وألم اللسان وتغير لونه وقوامه إلى انخفاض مستويات فيتامين "B 12" في الجسم.



6- الدوار:



يضعف نقص فيتامين "B 12" من كفاءة انتقال الأوكسجين في جميع أنحاء الجسم، حيث لا تصل الكمية اللازمة منه إلى أعضاء الجسم المختلفة، مما يسبب ضيقا في التنفس والدوخة.



7 – تلف العصب البصري:



يسبب نقص فيتامين "B 12" في الجسم تلفا في العصب البصري وخللا في نقل الإشارات من العين إلى الدماغ، مما يؤدي إلى ضبابية الرؤية وضعف البصر.



ويؤكد الخبراء أن الكمية اليومية اللازمة لعمل جسم البالغين هي 1.5 ميكروغرام من فيتامين "B 12" يوميا، ويطرح الجسم الكمية الزائدة منه من دون الاحتفاظ بها.



المصدر : سبوتنك

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