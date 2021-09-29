الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

أمن الدولة: الحبس 10 أشهر لوضاح الحمود وبراءته من 4 تهم

براءة المتهم اللبناني من جميع تهم قضية التبغ

مشروع حكومي جديد لتخفيف العبء عن محطة تنقية عين غزال

الخصاونة يغادر الى بيروت

حجاوي لـ الوكيل: يسمح لمرضى تسمم الدم بأخذ لقاح كورونا

مصدر أمني لـ الوكيل : شبهة جنائية بحادثة غرق سد الملك طلال

انقطاع المياه عن منطقة في عمان والوزارة تتابع

الداخلية تعلن عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

الصحة تعلن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليات التمريض والقبالة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

الأربعاء، 29-09-2021 01:07 م

أعراض يسببها نقص فيتامين ب 12 .. خاصة لمن يتبعون نظاما نباتيا

2260_image


الوكيل الاخباري - يلعب فيتامين "B 12" دورا مهما في تكوين خلايا الدم الحمراء ويساعد في حمل الأوكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، كما يدعم عملية الأيض والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي.

اضافة اعلان


وينتشر نقص فيتامين "B 12" في جميع أنحاء العالم، وخاصة لدى الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا، وذكر موقع "ميديك فوريوم" عددا من العلامات التي تدل على نقص فيتامين "B 12".

1- الشحوب والإصابة باليرقان:

ينعكس نقص فيتامين "B 12" سلبا على إنتاج خلايا الدم الحمراء وعلى عددها والأكسجين الواصل إلى الخلايا، مما يسبب شحوب البشرة وبهتان الوجه، وقد يتطور الأمر للإصابة باليرقان.


2- التعب الدائم:


يمنح فيتامين "B 12" الجسم الطاقة اللازمة للوظائف اليومية، ونقص فيتامين "B 12" يحرم الخلايا وأعضاء الجسم من الأوكسجين الضروري لإنتاج الطاقة اللازمة لعمل الجسم مما يسبب التعب الدائم وضعف النشاط.


3- التنميل والوخز:


يساعد فيتامين "B 12" الجسم على إنتاج مادة المايلين الدهنية التي تغلف الأعصاب وتحميها من التلف، ويؤثر نقص هذا الفيتامين سلبا على إنتاج المايلين مما يسبب تلف الأعصاب ومن أعراضه الشعور الدائم بالتميل والوخز.


4- فقدان التوازن


يسبب نقص فيتامين "B 12" الأذى للجهاز العصبي مما يؤثر على التوازن وتنسيق الأعضاء بعضها مع بعض، وقد يسبب السقوط.


5- مشاكل في الفم:


تشير التقرحات المتكررة في الفم ونزيف اللثة وألم اللسان وتغير لونه وقوامه إلى انخفاض مستويات فيتامين "B 12" في الجسم.


6- الدوار:


يضعف نقص فيتامين "B 12" من كفاءة انتقال الأوكسجين في جميع أنحاء الجسم، حيث لا تصل الكمية اللازمة منه إلى أعضاء الجسم المختلفة، مما يسبب ضيقا في التنفس والدوخة.


7 – تلف العصب البصري:


يسبب نقص فيتامين "B 12" في الجسم تلفا في العصب البصري وخللا في نقل الإشارات من العين إلى الدماغ، مما يؤدي إلى ضبابية الرؤية وضعف البصر.


ويؤكد الخبراء أن الكمية اليومية اللازمة لعمل جسم البالغين هي 1.5 ميكروغرام من فيتامين "B 12" يوميا، ويطرح الجسم الكمية الزائدة منه من دون الاحتفاظ بها.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
featured_pomegranate

الكشف عن دور الرمان في فقدان الوزن

man-measuring-his-belly

تقرير يكشف عن عادات سيئة تسبب زيادة دهون البطن

Coeliac-disease-symptoms-Signs-of-the-condition-847679

7 أعراض تؤكد أنك تعاني من حساسية الغلوتين

tbl_articles_article_23581_82301a6ccbb-6615-4719-9a74-f560446ee751

كيف نحدد نقص اليود في الجسم دون اختبارات؟

10145576351591297715

كثرة تناول هذا الداوء يسبب السرطان

icqjqprrcxw68_article

أسباب عصبية الرضيع أثناء الرضاعة

أخبار متعلقة
USED_Vitamin-D-for-Skin-4625-1x1-hires-680121d2f6814664b266fb2b94501fae

إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين 'د' بلا فائدة!

1800x1200_vitamin_d_foods

طبيب روسي يحدد أفضل طريقة للحصول على فيتامين 'د'