الخميس 23-02-2023
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الخميس، 23-02-2023 10:51 ص

أغذية تحسن عمل الدماغ

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الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أن مضادات الأكسدة ومجموعة فيتامين В والأحماض الدهنية أوميغا-3 غير المشبعة تحسن عمل الدماغ.

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وتقول: "تحمي هذه الأحماض النبضات العصبية الضرورية لنشاط الإنسان بصورة كاملة. كما أنها تخفف الالتهابات وتجعل الدم أكثر سيولة. وعند وجود لويحات تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم أو انخفاضه تساعد الدم على المرور عبر الأوعية الدموية وتوقف تكون الجلطات".


وتضيف، توجد هذه الأحماض في الأسماك الدهنية والجوز وزيت الكتان. وأن فيتامين В12 مهم لعمل الدماغ. وهذا الفيتامين موجود في اللحوم والكبد. كما أن مضادات الأكسدة الروتين والكيرسيتين والريفيناتروز والبوليفينولين ضرورية لعمل الدماغ.


وتقول: "تحمي هذه المواد خلايا الدماغ من التلف وتحافظ على فيتامين C الذي يطيل مدة فعالية مضادات الأكسدة ويمنع تأكسدها".


ووفقا لها، لتعويض نقص مضادات الأكسدة يمكن تناول الرمان وثمار العنب البري. كما يجب تناول فيتامين D والألياف الغذائية والمغنيسيوم الذي يوجد بنسب جيدة في الجزر والسبانخ واللحوم. أما فيتامين D فموجود في كبد سمك القد والأسماك الدهنية والبيض.


وتقول: "يكفي تناول ملعقة من الكبد للحصول على حاجة الجسم اليومية من الفيتامين".


وتضيف: الألياف الغذائية موجودة في جميع أنواع الخضار، ولكنها أشارت إلى الثوم بصورة خاصة.


وتقول: "للثوم تأثير مضاد للالتهابات يماثل تأثير الأسبيرين. والثوم يحسن الدورة الدموية ويمنع التصاق اللويحات على جدران الأوعية الدموية وتكوّن الجلطات، ويخفف أيضا من التهابات الأوعية الدموية".

 

 

روسيا اليوم 

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