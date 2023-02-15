الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

أوقاف مادبا تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

الخارجية : وصول طائرتي الإغاثة إلى دمشق وأضنة

اللواء الركن الحنيطي يوعز بإرسال طائرتي إغاثة إلى سوريا وتركيا

بلاغ مرتقب من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الخصاونة : سنمضي قدماً في المشروع الإصلاحي

القوات المسلحة تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

الحنيطي يكرم فريق التايكواندو التابع لمجموعة القوات الخاصة الملكية

نتائج القبول الموحد لخريجي الدورة التكميلية الليلة عبر "SMS"

مجلس النواب يقر الموازنة للعام 2023

الأربعاء، 15-02-2023 05:07 م

ماذا يحدث في الدماغ عند الاستحمام بالماء البارد؟

2022_4_18_14_23_48_714


الوكيل الإخباري- توصل فريق من الباحثين إلى التتغييرات التي يحدثها غمر جسم شخص في الماء البارد على الدماغ.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أشارت تجربة بحثية، نُشرت نتائجها في مجلة "Biology"، خضع خلالها متطوعون أصحاء لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) فور الاستحمام في الماء البارد، وأظهرت تغييرات في الاتصال بين أجزاء الدماغ التي تعالج المشاعر


وقالت الدكتورة آلا يانكوسكايا، المحاضرة الأولى في علم النفس في جامعة "بورنماوث"، "أظهرت مقارنة عمليات المسح للمتطوعين حدوث تغييرات في الاتصال بين أجزاء معينة من الدماغ، على وجه الخصوص، قشرة الفص الجبهي الإنسي (الوسطي) والقشرة الجدارية، وهذه هي أجزاء الدماغ التي تتحكم في عواطفنا، وتساعدنا على البقاء منتبهين واتخاذ القرارات".

اضافة اعلان


وأوضحت يانكوسكايا، أن قشرة الفص الجبهي الإنسي والقشرة الجدارية لها أسلاك مختلفة عندما يعاني الناس من حالات مرضية، مثل الاكتئاب والقلق.
وأشارت إلى أن تعلم كيفية مساعدة الماء البارد على إعادة تشبيك هذه الأجزاء من الدماغ يمكن أن يساعد في فهم سبب الاختلاف الشديد في الاتصال للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_3_3_13_28_36_324

هل يشير ألم الصدر مع ارتفاع الحرارة لمشكلة خطيرة؟

-1910090168

دراسة تحذر من الافراط في تناول الشوكولاتة لهذا السبب !

Home-Remedies-For-A-Boil

هل تتحول الدمامل إلى خراريج؟- طبيبة تجيب

201704040646474647

دراسة : ضعف المصافحة ينبئ بأمراض مزمنة

أعراض_فطريات_الأنف

3 أنواع مختلفة لفطريات الأنف وأعراضها

1556812835729993700

أعراض التوحد.. هل اقترب العلاج؟

أخبار متعلقة
216857

الصداع النصفي العيني: الأعراض وعوامل الخطر والعلاج

120231918346962822068

ما هو نقص هرمون النمو الذي تسبب في وفاة الكوميدي الشهير عزيز؟

2019_5_30_15_25_15_668

12 نصيحة لتقليل احتمال الإصابة بالخرف