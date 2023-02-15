ماذا يحدث في الدماغ عند الاستحمام بالماء البارد؟

الوكيل الإخباري- توصل فريق من الباحثين إلى التتغييرات التي يحدثها غمر جسم شخص في الماء البارد على الدماغ.



ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أشارت تجربة بحثية، نُشرت نتائجها في مجلة "Biology"، خضع خلالها متطوعون أصحاء لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) فور الاستحمام في الماء البارد، وأظهرت تغييرات في الاتصال بين أجزاء الدماغ التي تعالج المشاعر





وقالت الدكتورة آلا يانكوسكايا، المحاضرة الأولى في علم النفس في جامعة "بورنماوث"، "أظهرت مقارنة عمليات المسح للمتطوعين حدوث تغييرات في الاتصال بين أجزاء معينة من الدماغ، على وجه الخصوص، قشرة الفص الجبهي الإنسي (الوسطي) والقشرة الجدارية، وهذه هي أجزاء الدماغ التي تتحكم في عواطفنا، وتساعدنا على البقاء منتبهين واتخاذ القرارات".

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وأوضحت يانكوسكايا، أن قشرة الفص الجبهي الإنسي والقشرة الجدارية لها أسلاك مختلفة عندما يعاني الناس من حالات مرضية، مثل الاكتئاب والقلق.

وأشارت إلى أن تعلم كيفية مساعدة الماء البارد على إعادة تشبيك هذه الأجزاء من الدماغ يمكن أن يساعد في فهم سبب الاختلاف الشديد في الاتصال للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات.





الكونسلتو الطبي

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