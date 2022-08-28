أفضل أنواع الفواكة منخفضة الكربوهيدرات

الوكيل الإخباري - على الرغم من الفوائد الصحية المتعددة للفاكهة، إلا أن البعض يحجم عن تناولها خوفا من محتواها العالي من الكربوهيدرات.

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وهنا تقدم مجلة "فرويندين" الألمانية بعض أنواع الفاكهة المعروفة بمحتواها المنخفض من الكربوهيدرات.

الفراولة

تعد الفراولة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، فضلا عن دورها في خفض مستوى السكر في الدم بمحتواها العالي من الألياف الغذائية، وتدعيمها لصحة القلب والأوعية الدموية، هذا كله بالإضافة إلى المحتوى المنخفض من الكربوهيدرات.



توت العليق

تحتوي 100 جرام من توت العليق فقط على 4.8 جرام من الكربوهيدرات.

الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الثمار المثالية للأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، حيث يحتوي كل 100 جرام من الأفوكادو على 3.5 جرام فقط من الكربوهيدرات.



المشمش

يحتوي المشمش على حوالي 4 جرامات من الكربوهيدرات و17 سعرا حراريا.



البطيخ

يعتبر البطيخ من الفاكهة المهمة للجسم في فصل الصيف بسبب محتواه العالي من السوائل والألياف فضلا عن المحتوى المنخفض جدا من الكربوهيدرات.



الكيوي

يمكن للكيوي تغطية احتياجات أجسامنا من فيتامين C فضلا عن أنه مناسب لراغبي إنقاص الوزن بسبب أنه يحتوي على 11 جرام فقط من الكربوهيدرات.



البرتقال

يحتوي 100 جرام من البرتقال على 8.3 جرام من الكربوهيدرات.

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