ابرز مصادر الكولاجين الطبيعية

الوكيل الإخباري - الكولاجين واحد من أنواع البروتين في جسم الإنسان، ويعد مكوناً رئيسياً للأنسجة الضامة في كثير من أعضاء الجسم. ومؤخراً ارتبط الكولاجين بصحة البشرة والجلد فقط، إلا أن أهميته وفوائده تتخطى ذلك بكثير.

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هنالك مصادر طبيعية مباشرة للكولاجين، وأخرى تعزز إنتاجه، وهي في التالي:



أطعمة غنية بالكولاجين

لحوم الدواجن.

الأسماك والمحار.

الخضروات الورقية وخاصة السبانخ والسلق والبقدونس والجرجير.

الكاجو.

الأفوكادو.

الخضروات الخضراء مثل البروكلي، والبازلاء، والفاصوليا.

مرض العظام.

أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين

الثوم.

الأغذية الغنية بأوميغا3 مثل: بذور الكتان، وبذور الشيا.

بياض البيض.

الكزبرة.

الأغذية الغنية بفيتامين ج مثل: الكيوي، والبرتقال، والجريب فروت، والليمون، والفراولة، الطماطم، والفلفل الحلو، والتوت بأنواعه.

الفول السوداني.

فول الصويا.

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