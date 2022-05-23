أفضل الفيتامينات لبشرة أكثر نضارة

الوكيل الإخباري - تحتاج بشرتنا لتناول الأطعمة المفيدة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، لأداء وظيفتها الرئيسية وحماية الجسم من المؤثرات الخارجية.

اضافة اعلان

للمساعدة في الحفاظ على مظهر بشرتك نضرا وأداء عملها بإتقان، يفضل تناول أطعمة غنية بهذه الفيتامينات:

1- فيتامين أ

يستخدم بشكل شائع في عدد من منتجات العناية بالبشرة بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، التي تساعد في تحسين أعراض حب الشباب، وتقليل ظهور علامات الشيخوخة، ومنع أضرار أشعة الشمس.

وتشمل قائمة الأطعمة الغنية بالفيتامين:

زيت كبد سمك القد، البيض، الحبوب، الخضروات والفواكه البرتقالية / الصفراء، الحليب، الخضراوات الخضراء.



2- فيتامين ب 3

يُعد إستهلاك فيتامين ب 3 من خلال نظامك الغذائي أو تطبيقه موضعياً أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة بشرتك وللسماح لبشرتك بالبقاء رطبة وناعمة ونضرة.

وتتضمن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 3: المكسرات، لحم البقر، الدجاج، الديك الرومي، والكبد، الخميرة، التونة، السلمون، الخضراوات الورقية، الفطر، الأفوكادو، بذور عباد الشمس.

3- فيتامين سي

وفقا للموقع، يساعد هذا الفيتامين الشبكة الملتوية من البروتين على الاحتفاظ بشكلها، كما أنه مضاد قوي للأكسدة يحميك من الجذور الحرة وربما يقلل من فرص الإصابة بسرطان الجلد.

والأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي تشمل: الكيوي، الحمضيّات، الطماطم، الخضروات الورقية الداكنة، الفليفلة، الكزبرة والبقدونس.

4- فيتامين د

ذكر موقع healthline أن فيتامين د يساعد في تكوين خلايا صحية، وهذا يشمل الجلد، حيث يلعب دورًا مهمًا في لون البشرة، وقد يساعد حتى في علاج الصدفية.

وتضمن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د: الأسماك الدهنية، زيت كبد سمك القد، الفطر، الأجبان، صفار البيض، منتجات الصويا، الحبوب.

5- فيتامين هـ

فيتامين هـ أحد مضادات الأكسدة، ووظيفته الرئيسية في العناية بالبشرة هي الحماية من أضرار أشعة الشمس ومنع البقع الداكنة والتجاعيد.

أيضا يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة ويمنع جفافها، فضلا عن علاج التهاب الجلد.

والأطعمة التي تحتوي على فيتامين هـ تتضمن: الأوراق الخضراء، الأفوكادو، اللوز، البندق، زيت الزيتون، المكسرات.

6- فيتامين ك

هو فيتامين ضروري لمساعدة الجسم في عملية تخثر الدم والتئام الجروح، وهو مهم للجلد لعلاج الندبات والكدمات والمناطق المتضررة من الجراحة والبقع الداكنة والهالات تحت العين والأوردة العنكبوتية، كما يساعد في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية.

وتشمل قائمة الأطعمة الغنية بفيتامين ك: الخضروات الخضراء مثل اللفت، السبانخ، الخس، البروكلي، السمك، البيض، القرنبيط / الملفوف.

7- فيتامين ب 5

يفيد هذا الفيتامين البشرة في عدة أصعدة، إذ يسهم في الحصول على بشرة صحية ومشدودة، كما يحافظ عليها رطبة ما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

والأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 5 هي: كل الحبوب والأفوكادو.

العين الإخبارية

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة





