أفضل المكملات الغذائية لصحة أظافرك

الوكيل الإخباري - في حال كنتِ تتطلعين إلى بدء رحلة العناية بصحة أظافرك، فمن المحتمل أنكِ تشعرين بالإرهاق قليلاً من كل المعلومات الموجودة حولك.



وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، فإن هناك أكثر من 29 ألف مكمل غذائي في الوقت الحالي، وهذه مجموعة كبيرة من الخيارات للاختيار من بينها، ولكن لا تقلقي هناك فقط ثلاثة مكملات رئيسية يجب إضافتها إلى مجموعتك عندما تبدئين هذه الرحلة الصحية؛ إذ اتضح أنه عندما يتعلق الأمر بصحة الأظافر، فإن الأمر كله يتعلق بالأمور الثلاثة الكبرى، النمو والتقوية والمحافظة عليها، وأن هناك مكملاً واحداً لكل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة.



البيوتين يساعد الأظافر على النمو لفترة أطول:

إذا كنتِ تتطلعين إلى الحصول على أظافر أطول، فابدئي بالبيوتين، فوفقا لـ ealthline، فإن البيوتين هو المكمل الأساسي الذي يجب أن تتناولينه لمساعدة أظافرك على النمو لفترة أطول وأقوى.

كما أن البيوتين يعزز نمو الخلايا، وهو أمر ضروري لتنمية أظافرك بمرور الوقت، أي أن خلاصة الأمر هي أن جسمك يحتاج إلى البيوتين، لذا فإن إضافة المزيد إلى نظامك الغذائي هي طريقة مؤكدة لتحقيق النتائج التي تبحثين عنها.



المغنيسيوم للتخلص من النتوءات:

تعتبر أظافرك مؤشراً جسدياً رائعاً على أنكِ تفتقدين المغنيسيوم في نظامك الغذائي، كما أن الأظافر الضعيفة هي علامة جيدة على أنكِ بحاجة إلى المزيد من المغنيسيوم ، يمكنك العثور على المكمل في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة، والخضروات الورقية والحليب والزبادي.

اضافة اعلان

البروتين للحفاظ على قوة الأظافر:

وفقًا لـ Healthline، فإن البروتين، هو ما يمنح أظافرك القوة والمرونة اللازمة للحفاظ عليها صحية على المدى الطويل.

وهناك العديد من الطرق المختلفة لدمج البروتين المضاف في نمط حياتك الحالي، حيث تعتبر الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبيض والبقوليات والفاصولياء والمكسرات طريقة رائعة لإضافة البروتين إلى وجباتك.

أما كمية البروتين التي يجب أن تحصلي عليها يوميا، فيجب أن تحصلي على 0.8 جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم يومياً.

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة





