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الإثنين، 22-08-2022 11:46 ص

أفضل المكونات الغذائية الصحية لطفلك عند العودة إلى المدارس

التغذية-الصحية-للطفل-في-المدرسة-2


الوكيل الإخباري - تزامناً مع موسم عودة المدارس، تبدأ الأمهات في البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة حول إعداد وجبات غذائية صحية ومتوازنة للأطفال، نظراً لتناول الطلاب وجبتين خلال الدوام المدرسي. لذلك، لا بد أن تحتوي الوجبات على عناصر غذائية صحية، من أجل الحفاظ على صحتهم، ونموهم بشكل طبيعي.

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أفضل المكونات الغذائية الصحية لطفلك:

1. الكربوهيدرات المعقدة
تشمل أطعمة الحبوب الخبز والمعكرونة وحبوب الإفطار والأرز والذرة والكينوا، وعصيدة من دقيق الذرة والشوفان والشعير، إذ تمنح هذه الأطعمة الأطفال الطاقة التي يحتاجونها للنمو والتطور والتعلم.
وستمنح أطعمة الحبوب ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل: المعكرونة والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، طاقة تدوم طويلاً، وتحافظ على شعوره بالامتلاء لفترة أطول.


2. البروتين
تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين: اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدجاج والبيض والفول والعدس والحمص والتوفو والمكسرات، وهذه الأطعمة مهمة لنمو طفلك وتطور عضلاته.

 

3. الفواكه والخضروات
تعطي الفاكهة والخضروات طفلكِ الطاقة والفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف والمياه، وتساعد هذه العناصر الغذائية في حماية طفلك من الأمراض في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك أمراض مثل: القلب والسكتة الدماغية  وبعض أنواع السرطان.

 

4 . منتجات الألبان قليلة الدسم
أغذية الألبان الرئيسية هي الحليب والجبن والزبادي، وهذه الأطعمة هي مصادر جيدة للبروتين والكالسيوم، حاولي أن تقدمي لطفلكِ أنواعاً مختلفة من منتجات الألبان كل يوم. على سبيل المثال: مشروبات الحليب أو شرائح الجبن أو أوعية الزبادي.
ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، وإذا كنتِ تفكرين في إعطاء بدائل لمنتجات الألبان لطفلكِ، فمن الأفضل التحدث إلى طبيب الأطفال أو الطبيب العام أو ممرضة صحة الطفل والأسرة.

 

5. الدهون الصحية
ليست جميع الدهون مفيدة، لكن الدهون الصحية مثل الدهون غير المشبعة تساعد على امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، مثل فيتامينات: (A وD وE وK)، ومضادات الأكسدة.
وتعد الدهون الصحية هي المسؤولة عن بنية خلايا الجسم، وتعتبر الدهون التي تحتوي على أوميغا 3، وهي نوع من الدهون غير المشبعة، مهمة لوظائف الأعصاب، والدماغ والقلب، ومن أبرز هذه الأطعمة: الأفوكادو، زبدة الفول السوداني، السلمون، والمكسرات.

 

زهرة الخليج 

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