البقوليات.. لماذا تعد غذاءً مثالياً لك ؟

الوكيل الإخباري - البقوليات جزء لا يتجزأ من النظام الغذائي الصحي، حيث إنها مليئة بالبروتين، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، وليس هناك شك في أنها لذيذة المذاق، وفي نفس الوقت تقدم نكهة لا مثيل لها، فهل هناك طريقة صحيحة لاستهلاك البقوليات؟



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إذا كنتِ تعتقدين أنكِ تتناولين البقوليات بطريقتها المثالية، التي تضمن لكِ توفير العناصر الغذائية الصحية، فقد يكون ذلك غير صحيح؛ لذا تابعي قراءة هذا التقرير، لتتعرفي أكثر إلى البقوليات وتغذيتها للجسم.

1 . النقع قبل الطهي

يعد نقع البقوليات قبل الطهي أمراً مهماً، من أجل تقليل العناصر المضادة للمغذيات، والسماح بعمل الإنزيم الأمثل لتفكيكها.



والبقوليات مخزن للبروتينات والفيتامينات والمعادن، لهذا ليس من السهل استيعاب الأحماض الأمينية منها، وتحتوي بشكل طبيعي على ما يسمى "مضادات المغذيات"، وهي جزيئات تأتي عن طريق امتصاص المغذيات، لهذا السبب يعاني الكثير من الناس الغازات والانتفاخ وعسر الهضم وما إلى ذلك عند تناولها؛ لذا ينصح بنقعها جيداً قبل الطهي للحفاظ على توازنها، ومد الجسم بالفوائد الصحية فقط.

2 . استخدام النسبة الصحيحة من البقوليات

يعد مزج البقوليات بالحبوب، لتحسين نسبة الأحماض الأمينية الأساسية أيضاً، نصيحة أساسية، حيث تكون النسبة 1: 3 عند استخدامها مع الأرز، و1: 2 عند استخدامها مع خليط من الحبوب.



والأساس المنطقي وراء ذلك هو أن البقوليات تفتقر إلى حمض أميني يسمى "الميثيونين"، والحبوب تفتقر إلى "اللايسين"، ويوجد "اللايسين" بكثرة في البقول، لكن دون الصورة الكاملة للأحماض الأمينية الأخرى، مثل "الميثيونين"، فإنه لا يمكنه القيام بوظائفه بشكل كامل.



3 . تناول 5 أنواع من البقوليات كل أسبوع

يفضل تناول أنواع متعددة من البقوليات خلال الأسبوع، لضمان حصول الجسم على التنوع الغذائي اللازم لبكتيريا الأمعاء الصحية، لذلك احرصي على وجود البقوليات في نظامكِ الغذائي على مدار الأسبوع، من أجل الحصول على صحة جيدة.

زهرة الخليج

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