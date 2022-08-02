الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

صندوق المعونة يوضح حول صرف دعم المحروقات

الملك يعزي بوفاة الملازم أول الزعبي والرقيب الشريدة

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

تفاصيل آلية دعم المحروقات لمشغلي النقل العام

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين خلال سفره للعلاج في الأردن

تفاصيل الحكم على موظف زور كتاباً لوزارة الداخلية

%97 نسبة الإنجاز في بناء 5 مدارس حكومية جديدة في جرش

الكرملين: الولايات المتحدة تختار طريق المواجهة مع الصين

العالم خسر 72 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية خلال 2022

الاحتلال يسلم إخطارات هدم ووقف عمل وبناء في كفر الديك

الثلاثاء، 02-08-2022 02:13 م

ماذا يفعل أكل الجبن في محيط خصرك؟

495d2b21-bcec-4e5b-bbf5-98bf75ab8613


الوكيل الإخباري - الجبن في كل مكان، إنه على المعكرونة الخاصة بكِ، في عجة البيض، وعلى شطيرتك، ويمكن حتى رشه على سلطاتك. ونظرًا لوجود العديد من أنواع الجبن للاختيار من بينها، من السهل دمج شريحة مع طعامك، أو رشه، أو تقطيعه في أطباقك على مدار اليوم.

اضافة اعلان

 

وفي حين أن الجبن يحصل على سمعة جيدة أو سيئة بتأثيره على صحتك، فإنكِ قد تتساءلين عما يمكن أن يفعله منتج الألبان في محيط خصركِ إذا كنتِ تتطلعين إلى إنقاص الوزن والجواب أنه يمكن أن يكون للجبن تأثير إيجابي وسلبي على محيط الخصر لديك، اعتمادًا على كيفية تضمينه في نظامك الغذائي. 

 

لنبدأ بالإيجابيات! 
عند مناقشة الإيجابيات، يمكن أن يوفر لك الجبن فائدتين: البروتين والمساعدة في إنقاص الوزن، حيث يعتبر الجبن مصدرًا جيدًا للبروتين الذي يساعدك على الشعور بالشبع، لذا إن القليل منه يقطع شوطًا طويلاً. 


ويستغرق البروتين وقتًا أطول للهضم من الكربوهيدرات، لذلك يبقى في معدتك لفترة أطول، ما يجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة طويلة من الزمن، وقد يساعدك هذا في تجنب أي وجبات خفيفة غير مرغوب فيها، أو الإفراط في تناول الطعام بوجبتك التالية، وهما عاملان قد يؤديان إلى زيادة الوزن المحتملة. 


وإذا كنتِ تبحثين عن جبن غني بالبروتين، فجربي الجبن القليل الدسم، حيث إنه وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية يحتوي الكوب الواحد على حوالي 24 غرامًا من البروتين، وهو خيار رائع للإفطار أو وجبة خفيفة طوال اليوم. 


أما إذا كنتِ تبحثين عن جبن موزاريلا منزوع الدسم جزئيًا، فهو يحتوي على حوالي 20 غرامًا من البروتين لكل كوب. 


ومع ذلك، إن الكثير من الجبن يمكن أن يسبب تأثيرًا معاكسًا، لأن السعرات الحرارية في الجبن تتراكم بسرعة، لذا راقبي حصتكِ والتزمي بأوقية أو اثنتين، أو ما يعادله بإصبعين، ويمكن أن يزيد تناولك للجبن من وزنك. لذلك فكري في عدد المرات التي تضيفين فيها الجبن إلى وجبتك، سواء كنتِ تضيفينه إلى شطيرتك، أو إلى وعاء من المعكرونة لأنه "يضيف" المزيد إلى محيط خصرك. 


ويتوجب عليكِ عدم إضافة الجبن إلى وجبتك عند تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، فمثلاً إذا كانت لديك سلطة مع البيض والفاصوليا، فتخطي الجبن.

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
133-222730-bladder-cancer-awareness-month-coffee_700x400

الموافقة على دواء جديد يمكنه تغيير حياة مرضى سرطان المثانة!

201901030451285128

إليكِ ما يفعله تناول الماء الساخن على مدار اليوم

5bd8308395a597aa638b4629

المضادات الحيوية تؤثر على بكتيريا الأمعاء

3-أسباب-لآلم-باطن-القدم

كيف تتخلصين من ألم القدمين

collagen-foods

ابرز مصادر الكولاجين الطبيعية

15511

تمارين رياضية لزيادة الطول

أخبار متعلقة
2021_9_23_19_3_45_542

توصيات التغذية خلال الرضاعة الطبيعية

adfc4d00-bc4b-4a30-ab2f-46726f02c94a

البقوليات.. لماذا تعد غذاءً مثالياً لك ؟

بدائل-نباتية-للحوم-1024x581

ماهي بدائل اللحوم وهل يمكن الاستغناء بشكل كامل عن تناولها؟

11

لفقدان الوزن.. أضيفي هذه البروتينات إلى وجبة الإفطار

200731103507142_البروتين-ينقص-الوزن

زيادة البروتين في الطعام تعزز التخلص من الوزن