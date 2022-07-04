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الإثنين، 04-07-2022 01:05 م

أفضل تمارين لزيادة الطول عند النساء

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الوكيل الإخباري - يتوفر عدد من الأدوية والعلاجات التي تدّعي زيادة الطول، لكنها مكلفة ولها آثار جانبية. علاوة على ذلك، لا ضمان بنسبة 100% لنجاح هذه الأساليب، وبالتالي، فإن أفضل طريقة لزيادة الطول هي الجمع بين ممارسة التمارين الروتينية والنظام الغذائي الصحيح.

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رغم أن طول جسم الإنسان تحدده عوامل وراثية، إلا أنه قد يتأثر إلى حد ما بعوامل أخرى مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة. في الغالب، يتوقف النمو بعد بداية سن البلوغ. ومع ذلك، يبقى النمو مستمراً لدى بعض الأشخاص حتى سن 22-25، وبالتالي، من الممكن إضافة بضع بوصات إلى طولك باللجوء إلى ممارسة الرياضة.

شريط معلق

تؤثر الجاذبية سلباً على طولك عن طريق ضغط العمود الفقري والمفاصل، فيتقلص الغضروف، ما يمنحك مظهراً أقصر. يعدّ التعليق على شريط عمودي طريقة بسيطة لمكافحة هذه المشكلة. يجعل الشنق وزن الجذع السفلي يمد العمود الفقري ويقلل من شدّ الفقرات. ينتج عن هذا زيادة الطول بمقدار 1 إلى 2 بوصة، ولكن ليس على الفور.

السباحة في الأرض الجافة
ابدئي بالاستلقاء على بطنك بشكل مسطح. يجب أن يمتد جسمك بالكامل. ضعي ذراعيك بشكل مستقيم أمامك، مع توجيه راحتي اليدين لأسفل نحو الأرض. ثم، ارفعي ذراعك اليسرى أعلى من ذراعك اليمنى. حافظي على استقامة ساقيك، ارفعي ساقك اليمنى بعيداً عن الأرض قدر الإمكان في الهواء. ابقي على هذا الشكل لمدة 4 ثوانٍ على الأقل، ثم كرري الإجراء برجلك الأخرى ويدك الأخرى.

 

تمدد الكوبرا
استلقِي على الأرض ووجهك لأسفل وراحتك على الأرض تحت كتفيك. قوّسي عمودك الفقري لأعلى لتشكيل زاوية مرتفعة. قوّسي للعودة إلى أقصى حد ممكن. يجب أن يتم أداء 3-4 عدّات على الأقل مع كل تكرار يستمر ما بين 5 إلى 30 ثانية.

تمدد الكوبرا الأقصى
ابدئي ببسط ذراعيك عمودياً والعمود الفقري مقوساً (على غرار الشكل النهائي لتمدد الكوبرا). الآن، اثني الوركين، وارفعي جسمك لتشكيل الحرف V المعكوس. أثناء القيام بذلك، اثني ذقنك على صدرك، ثم عودي إلى نقطة البداية. يجب أن يستمر كل تكرار لمدة 10 إلى 20 ثانية.


القفز بساق واحدة
اقفزي على رجلك اليسرى ثماني مرات مع توجيه يديك نحو السماء، ثم اقفزي على رجلك اليمنى بالطريقة نفسها. هذا النشاط الارتدادي مفيد لنمو الدماغ وتقوية الساقين وتوليد هرمونات النمو.

 

 

سيدتي

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