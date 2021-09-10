الوكيل الإخباري - وصفت خبيرة تغذية أفضل مشروب لخفض ضغط الدم، مشيرة إلى أن تناول هذا النوع من المشروبات يساهم بخفض الضغط لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الضغط المرتفع.

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ونصحت خبيرة التغذية لورين هاريس بينكوس، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم المرتفع، بتناول شاي الكركديه مع إضافة عصير الرمان.

ووصفت هذا المشروب بأنه مثالي للفترة الصباحية.



وأشارت في الوقت ذاته الى أن الدراسات العلمية أثبتت أن الاستهلاك المنتظم لشاي الكركديه يساعد في خفض ضغط الدم.



وأضافت: "أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون ثلاثة أكواب من شاي الكركديه يوميا ينخفض ضغط الدم لديهم كما هو الحال عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية خاصة بالضغط".



وعند إضافة عصير الرمان إلى الشاي، انخفض ضغط الدم بنسبة 5٪، حيث يحتوي عصير الرمان على مضادات الأكسدة التي لها قيمة غذائية كبيرة وتساعد على خفض ضغط الدم.

سبوتنيك عربي