الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان صفر

بحث التعاون بين جامعة آل البيت ومؤسسة التدريب المهني

حملة للتبرع بالدم في مدينة الشيخ محمد بن زايد التدريبية

ارتفاع مجموع حوالات العاملين في الخارج بأول شهرين من 2022

مستشفى الملكة علياء يستأنف استقبال المراجعين

وفاة عشريني بصعقة كهربائية في الشونة الجنوبية

الأمانة تشدد الرقابة على العصائر الرمضانية

الصين تعيد فتح مدينة واحدة مع دخول إغلاق شنغهاي مرحلة ثانية

سوق السعودية تحافظ على مستوى 13 ألف نقطة

الأردن يدين اقتحام عضو بالكنيست للمسجد الأقصى

الخميس، 31-03-2022 04:06 م

أمراض العيون التي تصيب النساء في سن اليأس

47-193532-signs-symptoms-menopause-women-overcome_700x400


الوكيل الإخباري - أمراض العيون التي تصيب النساء في سن اليأس، هي أمراض تحدث بسبب التغيرات الهرمونية الواضحة التي تحصل للنساء في سن اليأس بالإضافة إلى ضعف العمليات الحيوية في الجسم، والأمراض المزمنة في حال الإصابة بها، ومن تلك الأمراض، هي ما نتعرف عليه سوياً اليوم.

اضافة اعلان

 

1 - جفاف العيون من أبرز الأمراض التي تصيب النساء في مرحلة سن اليأس، ومن أعراضه:
- حكة العيون.
- احمرار في العيون.
- حساسية للضوء.
- كثرة الدمع.
- مشاكل في الرؤية.

 

2 - التنكس البقعي من الأمراض التي تصيب النساء عند التقدم بالعمر، ومن أسبابه اضطرابات الهرمونات، ومن أعراضه الضبابية وفقدان مركزي للرؤية.


3 - إعتام عدسة العين من الأمراض التي تصيب النساء ومن أسبابه انخفاض هرمون الاستروجين، ومن أعراضه:

 

- تشوش في الرؤية وإعتام.
- مشاكل في الرؤية بالليل.
- رؤية هالات حول الإضاءات.
- تغير في الألوان.
- حساسية الضوء.
- ضعف في النظر.


4 - ضعف البصر وهو حالة صحية تحدث في حال الإصابة بالأمراض المزمنة وعدم السيطرة عليها، خاصة مرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم.

 

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الضغط_النفسي_أسبابه_وعلاجه

أعراض الضغط النفسي الشديد وطرق العلاج

127-101624-muzzle-skin-troubles-2

الكمامة ومتاعب البشرة.. 4 نصائح لتجنب الحكة والالتهاب

5ca4549a8858b

التهرب والنسيان علامتان تشيران إلى إصابة طفلك بهذا المرض

7-tips-you-you-want-fast

للأم الحامل.. لا تصومي في هذه الحالات

2021_12_10_10_55_45_494

مشاكل الأمعاء... اليكم بعض الاعراض الخطيرة

Okara-pure-Anisa

لن تصدق.. مخلفات نرميها تزيل الكرش وتخفيه!