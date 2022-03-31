الوكيل الإخباري - أمراض العيون التي تصيب النساء في سن اليأس، هي أمراض تحدث بسبب التغيرات الهرمونية الواضحة التي تحصل للنساء في سن اليأس بالإضافة إلى ضعف العمليات الحيوية في الجسم، والأمراض المزمنة في حال الإصابة بها، ومن تلك الأمراض، هي ما نتعرف عليه سوياً اليوم.

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1 - جفاف العيون من أبرز الأمراض التي تصيب النساء في مرحلة سن اليأس، ومن أعراضه:

- حكة العيون.

- احمرار في العيون.

- حساسية للضوء.

- كثرة الدمع.

- مشاكل في الرؤية.



2 - التنكس البقعي من الأمراض التي تصيب النساء عند التقدم بالعمر، ومن أسبابه اضطرابات الهرمونات، ومن أعراضه الضبابية وفقدان مركزي للرؤية.



3 - إعتام عدسة العين من الأمراض التي تصيب النساء ومن أسبابه انخفاض هرمون الاستروجين، ومن أعراضه:

- تشوش في الرؤية وإعتام.

- مشاكل في الرؤية بالليل.

- رؤية هالات حول الإضاءات.

- تغير في الألوان.

- حساسية الضوء.

- ضعف في النظر.



4 - ضعف البصر وهو حالة صحية تحدث في حال الإصابة بالأمراض المزمنة وعدم السيطرة عليها، خاصة مرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم.

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