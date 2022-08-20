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السبت، 20-08-2022 10:26 ص

أمراض الكلى أخطر على الرجل في الشيخوخة

إصابات-الكلى


الوكيل الإخباري - قالت دراسة نرويجية جديدة إن الرجال يصابون أكثر بالفشل الكلوي في الشيخوخة، رغم زيادة عدد النساء اللاتي تعانين من مشاكل الكلى المزمنة في منتصف العمر.

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واقترحت الدراسة أن فروقاً بين الجنسين، تفسر تدهور وتسارع مشاكل الكليتين، وتقود إلى فشل كلوي سريع لدى الرجل في الشيخوخة.


وأجريت الدراسة في جامعة القطب الشمالي بالنرويج، وتابعت 1837 شخصاً أعمارهم بين 50 و62 عاماً، و53% منهم، نساء.


ووفق مجلة جمعية الكُلى الأمريكية، قاس الباحثون بقياس وظائف الكلى للمشاركين بين 2007 و2009، و2013و2015، و2018و2020. وتجاوز عدد القياسات 4 آلاف.


وكشفت النتائج أن "النساء يملن إلى أن تكون وظائف الكلى أقل من الرجال في 2007-2009. ثم انخفضت وظيفة الكلى عند النساء بمرور الوقت بطريقة خطية، بينما انخفضت وظائف الكلى لدى الرجال بسرعة أكبر في الأعمار المتقدمة".


وحافظ الذين لا يعانون من أمراض مزمنة رئيسية أو عوامل خطر للإصابة بمرض الكلى المزمن على وظائف أفضل للكلى، لكن الحالة الصحية لم تفسر الفروق بين الجنسين في تدهور وظائف الكلى.


وقال الدكتور تورالف ميلسو المشرف على البحث: "هذه الدراسة هي الأولى التي تكرر القياسات الدقيقة لوظائف الكلى لدى النساء والرجال السليمين نسبياً أثناء الشيخوخة. وتشرح الدراسة جزئياً سبب إصابة المزيد من النساء بمرض الكلى المزمن المبكر وزيادة إصابة الرجال بمرض الكلى المزمن الحاد والفشل الكلوي في الشيخوخة".


ويتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى مزيد من الأبحاث حول التعامل الوقائي مع فروق تطور أمراض الكلى بين الجنسين.

 

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