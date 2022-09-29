الخميس 29-09-2022
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الخميس، 29-09-2022 09:50 ص

أمراض صحية قاتله يمكن اكتشافها من خلال بعض العلامات في الفم

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الوكيل الإخباري - على مر السنين، اكتشف الباحثون أن الحفاظ على أسناننا في أفضل حالة، لا يمنع التسوس فحسب، بل يمكن أن يساعدنا على العيش عمرا مديدا وصحيا.

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وهذا المرض، الذي يسمى في مراحله الأولى التهاب اللثة، قابل للشفاء تماما باستخدام خيط الأسنان بانتظام.

ويمكن أن تتطور أمراض اللثة إلى فقدان الأسنان إذا لم يقع علاجها. وتُظهر مجموعة متزايدة من الأدلة أن أمراض اللثة يمكن أن تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية خطيرة أخرى.


وتشرح الدكتورة كريستين بريسون، وهي محاضرة طبية من جامعة أنجليا روسكين، بعضا من الحالات الصحية القاتلة الشائعة المرتبطة بأمراض اللثة.

 

1. مرض الزهايمر

وقالت الدكتورة كريستين: "وجدت العديد من الدراسات الكبيرة أن أمراض اللثة المتوسطة أو الشديدة مرتبطة بشكل كبير بالخرف".

2. أمراض القلب والأوعية الدموية

قالت الدكتورة كريستين: "أمراض القلب والأوعية الدموية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأمراض اللثة".

3. مرض السكري من النوع الثاني

تعد أمراض اللثة من المضاعفات المعروفة لمرض السكري من النوع الثاني، كما أن أمراض اللثة المزمنة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

4. السرطانات

ترتبط أمراض اللثة أيضا بزيادة خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.
وقالت كريستين: "على سبيل المثال، تبين أن المرضى الذين أبلغوا عن تاريخ من أمراض اللثة لديهم خطر أكبر بنسبة 43% للإصابة بسرطان المريء، و52% من خطر الإصابة بسرطان المعدة".


وأظهرت الدراسة نفسها أيضا ارتفاع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 54%.

وقالت "ليس من الواضح سبب وجود هذه العلاقة. ويعتقد البعض أن الأمر له علاقة بالالتهاب، وهو عامل في كل من أمراض اللثة والسرطان".

 

روسيا اليوم 

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