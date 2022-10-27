أمريكا .. أطباء يحذرون من 3 فيروسات قد تصيب الأطفال في آن واحد خلال الشتاء

الوكيل الإخباري-يحذّر الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية من تهديد ثلاثي.. الفيروسات الثلاثة الكبرى، كما يسمّيها أحد الأطباء، أي الإنفلونزا و"كوفيد-19" والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، الذي سجّل عدد إصابات في الأسبوع الثاني من أكتوبر/تشرين الأول بأمريكا أعلى من أي أسبوع آخر في العامين الماضيين، وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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ويتمتع الفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا بأعراض متشابهة، كما يقول الخبراء، لذلك ليس من السهل دائمًا معرفة المرض الذي يعاني منه الطفل.

سي ان ان

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