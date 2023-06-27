أهمية النظارة الرياضية أثناء ركوب الدراجة

الوكيل الإخباري- أوصت جمعية "الرؤية الجيدة" راكبي الدراجات الهوائية بوضع نظارة رياضية أثناء ركوب الدراجة، لأن دخول حشرة في العين مثلاً يؤدي إلى غلقها في رد فعل انعكاسي، ما يرفع خطر التعرض إلى حادث بسببها.



وأكدت الجمعية أهمية اختيار اللون المناسب للعدسات، موضحة أن البرتقالي والأحمر يجعلان البيئة المحيطة أكثر تبايناً، بينما يعمل البني على زيادة الحماية من إبهار الذين يعانون من حساسية للضوء. أما الأصفر فيضيء البيئات المظلمة.

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ومن المهم أيضاً الاهتمام بالحماية من الإبهار، علماً أن الفئتين 1 و 2 مناسبتان للسماء الملبدة بالغيوم، ولضوء الشمس.

وأوضحت الجمعية أن النظارة الرياضية تشتمل على عدسات بلاستيكية مضادة للكسر، مشيرة إلى أنه يمكن للذين يعانون من ضعف البصر، تزويدها بعدسات طبية.

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