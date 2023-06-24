التهاب القرنية الضوئي .. الأعراض وطرق الوقاية والعلاج

الوكيل الإخباري- التهاب القرنية الضوئي هو حالة تصيب العين بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، سواء كانت ناتجة بشكل طبيعي عن ضوء الشمس أو عن طريق مصادر اصطناعية، ويؤثر التهاب القرنية الضوئية على القرنية وكذلك الملتحمة.



ليس فقط ضوء الشمس المباشر هو الذي يمكن أن يسبب التهاب القرنية الضوئي، فأي مصدر للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يسبب هذه الحالة، بما في ذلك بعض المصابيح وأضواء الليزر ومصابيح ومعدات اللحام بالقوس الكهربائي.



ويحدث التهاب القرنية الضوئية أيضًا نتيجة التعرض لأشعة الشمس المنعكسة من الجليد والثلج، خاصة في المرتفعات العالية، مثل الجبال.



نستعرض في السطور التالية أعراض التهاب القرنية الضوئية، وكيفية علاجها، وفقا لما نشر في موقع "Lasikmd".



أعراض التهاب القرنية الضوئي



• تورم في العينين.



• صداع.



• رؤية مشوشة.



• ارتعاش الجفون.



• الحساسية من الضوء.



• فقدان البصر المؤقت.



• تغير اللون في الرؤية.



• كثرة الدموع في العين والتهابها.



عادة ما تظهر الأعراض بعد 6-12 ساعة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وفي بعض الحالات تستغرق هذه الأعراض أقل من ساعة واحدة.



ويعاني معظم المصابين بالتهاب القرنية الضوئي من هذه الأعراض لمدة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة، وكلما طالت فترة تعرض العينين للأشعة فوق البنفسجية دون حماية، زادت حدة أعراض التهاب القرنية الضوئية وطول أمدها.



وينصح الأطباء بضرورة اتخاذ بعض الاحتياطات لحماية عينيك من التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، وتجنب الإصابة بالتهاب القرنية الضوئية، وتتمثل في:



طرق الوقاية من التهاب القرنية الضوئي



ارتداء النظارات الشمسية



استخدم النظارات الشمسية التي توفر أقصى حماية، والتي تمتص من 99% إلى 100% من الأشعة فوق البنفسجية.



ارتداء قبعة



يمكن أن تمنع حدوث حروق الشمس على الوجه، يمكنها أيضًا منع التهاب القرنية الضوئية من التطور.



ارتداء معدات الحماية أثناء العمل



إذا كنت تعمل في وظيفة تتعرض فيها للأشعة فوق البنفسجية، فمن الضروري ارتداء معدات الحماية المناسبة لحماية عينيك، مثل نظارات السلامة أو النظارات الواقية أو واقيات الوجه.



استخدام العدسات اللاصقة المناسبة



اختيار العدسات اللاصقة التي تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى العين.



علاج التهاب القرنية الضوئي



أعراض التهاب القرنية الضوئية عادًة ما تكون مؤقتة، ويمكن حلها غالبًا بالعلاجات المنزلية، علاوة على ذلك تبدأ الأعراض عادةً في التراجع في غضون أيام.



إذا بدأت تعاني من أعراض التهاب القرنية الضوئية يجب عليك:



- الابتعاد عن مصدر الأشعة الفوق بنفسجية في أسرع وقت ممكن.



- احرص على إبقاء الغرفة التي تجلس فيها مظلمة.



- إزالة العدسات اللاصقة.



- الامتناع عن فرك العين، لأنه قد يسبب التهابها.



- استخدام ضمادة باردة فوق العينين، مثل منشفة مبللة لتخفيف الانزعاج.



- جرب الدموع الاصطناعية، وهي قطرات للعين تستخدم لترطيب جفاف العين.



- يمكن أن تساعد بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين في تخفيف أعراض التهاب القرنية الضوئي.



- إبقاء عينيك مغمضتين قدر الإمكان، وفي حالة الخروج يجب ارتداء النظارات الشمسية وقبعة.

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