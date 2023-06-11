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الأحد، 11-06-2023 01:19 م

ارتفاع الكوليسترول وصحة العين .. احذر هذه العلامات !

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الوكيل الإخباري- يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم الكثير من المشكلات الصحية، ويؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك يمكن أن يؤثر على صحة العين.

تأثير ارتفاع الكوليسترول على صحة العين

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قال الدكتور أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون في مصر ، إن ارتفاع مستويات الكوليسترول يسبب أعراض خطيرة على صحة العين، وتتمثل في الآتي:


- تكوين ترسبات في الجلد حول العين، ويكون لونها أصفر دهني.


- رؤية ضبابية.


- الإصابة بتجلطات في الشبكية.


- قد يصل الأمر إلى نزيف في الشبكية.


- فقدان النظر.


- انسداد في وريد الشبكية.


علاج تأثير ارتفاع الكوليسترول على العين


وأوضح استشاري طب وجراحة العيون، أن علاج تأثير ارتفاع الكوليستورل على صحة العين، يتمثل في علاج السبب الرئيس لارتفاع الكوليسترول في الدم، أما ما يخص طبيب العيون، فالعلاج يتمثل في الآتي:


- إذا كان التأثير ترسبات في الجلد حول العين، فيكون العلاج عن طريق التدخل الجراحي التجميلي.


- لا يوجد قطرات لعلاج تأثير ارتفاع الكوليسترول على العين، بل يمكن التدخل بالليزر وهذا في حالات معينة، وتتوقف على حسب الفحص الذاتي بالأجهزة والأشعة المخصصة للتشخيص.


الوقاية من ارتفاع الكوليسترول


وفقًا للمعهد القومي للقلب والرئة والدم (NHLBI)، فالوقاية من ارتفاع مستويات الكوليستول تتمثل في الآتي:


- اتباع نظام غذائي قليل الملح.


- التركيز على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.


- التخلص من الوزن الزائد والحفاظ على الوزن الصحي.


- الإقلاع عن التدخين.


- الحرص على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في اليوم.

 

الكونسلتو الطبي

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