الهالات السوداء تحت عيني الطفل .. الى ماذا تشير ؟

الوكيل الإخباري- هناك عدة أسباب وراء ظهور الهالات السوداء تحت عيني الطفل، وكلها تقريباً طبيعية، لأن الجلد الموجود تحت العين أرق من بقية جلد الوجه.



ووفق "بيبي سنتر"، يكون لدى بعض الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، أو من أبناء منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، تصبغ أعمق يعطي مظهر الهالات تحت العينين.

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ومن الشائع أيضاً أن يفرك الطفل المتعب عينيه، ما يجعل البشرة الحساسة تحت العين تتحول إلى اللون الأحمر.



ويعتقد بعض الآباء أن الحساسية الموسمية تسبب الهالات السوداء، لكن هذه النوعية من الحساسية لا تصيب الأطفال قبل أن يبلغوا عامهم الأول، كما أن الأطفال يحتاجون للتعرض لمسببات الحساسية الموسمية لموسم أو اثنين قبل أن يصابوا بـ"حمّى القش".



وقد يصاب الأطفال بحساسية الأنف، ويؤدي ذلك إلى هالات سوداء حول العينين، أو قد تظهر الهالات نتيجة تورم الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد.



ومن أسباب الدوائر الداكنة تحت العينين لدى الرضيع الطعام الذي تأكله الأم المرضعة، والذي قد يسبب رد فعل تحسسي لدى الطفل، ويظهر في أعراض أخرى.

وقد يكون سبب الهالات السوداء ورم، وفي هذه الحالة تكون داكنة للغاية، وتنبغي مراجعة الطبيب.

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