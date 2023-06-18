الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

السير: تجمهر الفضوليين قرب حادث السير يُسبب حوادث أخرى

5 إصابات بحادثين منفصلين بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ

بدء صرف الأجور للمستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل

القبض على مرتكب جريمة سلب محل صرافة في عمّان

بدء استقبال طلبات البعثات العسكرية الخارجية اليوم

الجيش: بدء استقبال طلبات التجنيد اليوم الاحد - رابط

إعصار يتسبب في مقتل 11 وفقدان 20 في جنوب البرازيل

مع بدء موسم الحج.. إجراءات ضرورية للوقاية من الأمراض المعدية

الشرطة الفلسطينية: مقتل شابين وإصابة آخرين بإطلاق نار في الخليل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأحد، 18-06-2023 08:38 ص

الهالات السوداء تحت عيني الطفل .. الى ماذا تشير ؟

2018_4_6_11_45_47_837


الوكيل الإخباري- هناك عدة أسباب وراء ظهور الهالات السوداء تحت عيني الطفل، وكلها تقريباً طبيعية، لأن الجلد الموجود تحت العين أرق من بقية جلد الوجه.

ووفق "بيبي سنتر"، يكون لدى بعض الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، أو من أبناء منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، تصبغ أعمق يعطي مظهر الهالات تحت العينين.

اضافة اعلان


ومن الشائع أيضاً أن يفرك الطفل المتعب عينيه، ما يجعل البشرة الحساسة تحت العين تتحول إلى اللون الأحمر.


ويعتقد بعض الآباء أن الحساسية الموسمية تسبب الهالات السوداء، لكن هذه النوعية من الحساسية لا تصيب الأطفال قبل أن يبلغوا عامهم الأول، كما أن الأطفال يحتاجون للتعرض لمسببات الحساسية الموسمية لموسم أو اثنين قبل أن يصابوا بـ"حمّى القش".


وقد يصاب الأطفال بحساسية الأنف، ويؤدي ذلك إلى هالات سوداء حول العينين، أو قد تظهر الهالات نتيجة تورم الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد.


ومن أسباب الدوائر الداكنة تحت العينين لدى الرضيع الطعام الذي تأكله الأم المرضعة، والذي قد يسبب رد فعل تحسسي لدى الطفل، ويظهر في أعراض أخرى.
وقد يكون سبب الهالات السوداء ورم، وفي هذه الحالة تكون داكنة للغاية، وتنبغي مراجعة الطبيب.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
520234163459110399973

طبيبة جلد تكشف 4 أسباب لظهور حب الشباب

متجر-شامي-فود-للحلويات-الصحية-3

دراسة: "عصير طبيعي" يقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية

زيت-القلي

دراسة تحذر : هذا النوع من الزيوت يرفع مستوى الكولسترول

ططط

طبيب يوضح تأثير الشمس في العيون

220926Image1

دراسة : مكملات الفيتامينات المتعددة تعزز الصحة في الشيخوخة

2023617163212237W5

لهذا السبب ينصح بارتداء الجوارب أثناء النوم

أخبار متعلقة
133-225401-high-cholesterol-eye-floaters-2

ارتفاع الكوليسترول وصحة العين .. احذر هذه العلامات !

01072353432301703026254280337033

لماذا تظهر الهالات السوداء والى ماذا تشير ؟

2023_3_15_17_52_33_46

كيف تحمي عينيك من التهاب الملتحمة في الصيف؟

تأثير_ارتفاع_الضغط_على_العين

علامة بالعين تكشف ارتفاع الضغط الصامت

0

الصداع مع زغللة العين ..هل يشير لحالة خطيرة؟