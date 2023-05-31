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الأربعاء، 31-05-2023 01:33 م

كيف تحمي عينيك من التهاب الملتحمة في الصيف؟

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الوكيل الإخباري- تصبح العين أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الملتحمة في فصل الصيف، لسهولة انتقال العدوى مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، ولكن باتباع مجموعة من الإرشادات يوميًا، يمكن الوقاية منه


نستعرض في التقرير التالي، نصائح لتجنب التهاب الملتحمة في الصيف، وفقًا لموقعي "Lybrate" و"NDTV".

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نصائح للوقاية من التهاب الملتحمة في الصيف


1- غسل اليدين
يجب غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون فور العودة من الخارج وبعد استعمال المرحاض وملامسة الأسطح، لتنظيفهما من الفيروسات والبكتيريا والجراثيم.


2- عدم فرك العين
من الضروري عدم الملامسة اليدين للعين، حتى إن كانتا نظيفتين، لأن هذه العادة تسمح للبكتيريا والفيروسات بالانتقال إلى الملتحمة وإصابتها بالعدوى.


3- تغيير منشفة الوجه يوميًا
لا بد من تغيير منفشة الوجه بشكل يومي، لأنها من الأدوات الشخصية التي تنقل البكتيريا والفيروسات للعين، لأن رطوبتها تشجع الميكروبات على النمو والتكاثر.


4- عدم التشارك في المنشفة
يتعين على أفراد الأسرة الواحدة عدم التشارك في نفس المنشفة، لاحتمالية أن يكون أحدهم مصابًا بالتهاب الملتحمة، مما يؤدي إلى نقل العدوى إلى باقي الأشخاص.


5- تجنب مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية
يؤدي استعمال مستحضرات التجميل بعد انتهاء صلاحيتها إلى الإصابة بالتهاب الملتحمة والبثور وحساسية البشرة، لذلك يجب على النساء التحقق من سلامة المكياج قبل استخدامه.


6- فحص قطرات العيون
التحقق من صلاحية قطرات العيون قبل الاستعمال أمر لا غنى عنه، لأن استعمالها بعد انتهائها قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الملتحمة.


7- تغيير أغطية الوسائد
على غرار منشفة الوجه، ينصح خبراء الصحة العامة بتغيير أغطية الوسائد بشكل دوري، لحماية العين من البكتيريا والفيروسات، ومن ثم الوقاية من التهاب الملتحمة.

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

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