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الخميس، 23-12-2021 03:45 م

أهم النصائح لمرضى القلب في فصل الشتاء

اهم النصائح لمرضى القلب في فصل الشتاء-رئيسية واولى


الوكيل الإخباري - مع حلول فصل الشتاء قريباً، وانخفاض درجات الحرارة في العديد من أصقاع العالم، وبدء هطول الأمطار وحتى الثلوج في بعض الدول، يحتاج بعض أصحاب الأمراض المزمنة لاتخاذ إجراءات الوقاية والحذر تنجباً أية مضاعفات قد تحدق بصحتهم نتيجة تغير المناخ.

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تحديات صحية عدة تواجه مرضى القلب في الشتاء، فمرضى الشريان التاجي مثلاً أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية أو النوبات القلبية، بسبب نقص الأكسجين في عضلة القلب. فيما تزيد احتمالية الوفاة للأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب بسبب درجات الحرارة المنخفضة التي تزيد شدة الأعراض سوء.

لذا فإن هؤلاء المرضى بحاجة لاتخاذ تدابير وقائية لازمة في فصل الشتاء نلخصها في الآتي:

1 - عدم التعرض للطقس البارد بشكل مباشر ولفترات طويلة.
2 - إرتداء ملابس دافئة وتغطية الرأس واليدين جيداً عند الحاجة للخروج.
3 - عدم التعرض للإجهاد الشديد، مثل المشي بسرعة أو التعرض لتيارات باردة أو جرف الثلج إذ أن فصل الشتاء يزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية، والذبحة الصدرية، وفشل القلب، ومن الممكن أن يؤدي للموت.
4 - الحصول على لقاح الأنفلونزا وحالياً لقاح كورونا في ظل استمرار جائحة كوفيد 19، نظراً لإمكانية تعرض مرضى القلب للإصابة بالإنفلونزا، والتي تشكل عامل خطر عليهم، كما يجب التحدث مع الطبيب لوصف العلاج المناسب في حال الإصابة بالإنفلونزا.
5 - التحدث مع الطبيب في حال وجود حالات صحية معينة، مثل مرض السكري، أو أمراض القلب، واستشارته بخصوص ممارسة التمارين الرياضية في الطقس البارد.
6 - تعلَم الأشخاص المرافقين للمريض في البيت، الإنعاش القلبي الرئوي لتعزيز فرص النجاة في حال تعرض الشخص للسكتة القلبية فجأة.
7 - أخذ القدر الكافي من الراحة عند أداء أي مهام تجهد الجسد، والحصول على فترات متقطعة من الراحة بين النشاط المبذول لضمان عدم إرهاق الجسم.

 

المصدر - هي

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