الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

إيعاز بالإفراج عن 503 موقوفين إداريا قبيل حلول عيد الأضحى

مصدر : فيديو اعلان تأجيل القروض يعود لعام ٢٠٢١

تنقلات في امانة عمان - اسماء

توقع تثبيت أسعار البنزين وتخفيض الديزل للشهر المقبل

وزارة التربية تنهي خدمات موظفين - أسماء

اصابتان بحادث تدهور مركبة في عمان

رسميا .. رنا السعيد امينا عاما للجنة الأولمبية

الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير طلال

"الشؤون السياسية" تعلن عن برامج لتعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية

انطلاق فعاليات معرض الأبحاث الاستقصائية

الأحد، 18-06-2023 04:52 م

إجازة أول عقار يعالج أصعب أشكال سرطان الغدد الليمفاوية

1-104


الوكيل الإخباري- أجازت السلطات الصحية الأمريكية عقاراً جديداً مضاداً للسرطان ابتكرته شركة "روش" ويرمي إلى معالجة شكل صعب من سرطان الغدد الليمفاوية، على ما أفادت الشركة السويسرية الجمعة.

هذا النوع من السرطان يطال نحو 160 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم سنوياً

وأوضحت المجموعة في بيان أنّ هذا العقار المسمى "كولومفي" (Columvi) يعالج المرضى المصابين بشكل من سرطان الغدد اللمفاوية، معروف بتسمية لمفوما الخلية البائية الكبيرة المنتشرة.

وأشارت "روش" إلى أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف دي إيه) أجازت هذا الجسم المضاد ثنائي الخصوصية المنشط للخلايا التائية لدى المرضى البالغين. وسيكون الدواء متاحاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وهذا العلاج مخصص للمرضى الذين تلقوا أصلاً علاجين أو أكثر مضاداً لهذا النوع الشائع من سرطان الدم، لكنهم انتكسوا أو لم يتماثلوا للشفاء عقب تلقيهم العلاجات المُعتمدة راهناً.

وفي حال تفاعل عدد كبير من المرضى بشكل جيد مع العلاجات المتاحة لهم أصلاً، فإن ما يصل إلى 40% منهم ينتكسون أو يقاومون العلاجات، وتكون الخيارات أمامهم محدودة فيما نسبة بقائهم على قيد الحياة ضئيلة، بحسب "روش".

ويطال هذا النوع من السرطان نحو 160 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم سنوياً، بحسب "روش" التي تُعدّ الأولى عالمياً في مجال علم الأورام.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
images-2-2-390x220

نمو الأسنان مجدداً كان مستحيلاً.. لكنه أصبح أمراً وشيكاً

1050316005_1_0_3041_1710_2072x0_60_0_0_8655e5abccf1163cdf0e3f3fafbdfedc

دراسة : الدماغ يُعيد عرض أحداث الماضي لفهم تجارب جديدة

download

دراسة : مستخدمو الذكاء الاصطناعي أكثر عرضة للإصابة بالأرق

2022_4_27_13_47_28_148

لمتبعي الحمية الغذائية .. مشروبات شبه خالية من السعرات الحرارية

download

ما الفئة الممنوعة من شرب الشاي الأخضر؟

6059fa7d4c59b761907bed2d

ابتكار ينقذ حياة مرضى السكتة الدماغية

أخبار متعلقة
2023_5_5_0_1_21_701

دراسة لمرضى السكري : هذا النوع من الشاي مفيد جداً للتحكم بالسكر !

2022_2_11_17_23_16_515

أعراض يصعب اكتشافها تنذر بسرطان نادر

2018_4_14_23_2_48_452

تورم الغدد الليمفاوية.. متى يشير لمشكلة صحية خطيرة؟

646cbfd0423604304b34b488

هل يمكن أن يشكل النترات في الخضار خطراً لجهة الإصابة بالسرطان؟

2023522174320614J8

النترات الغذائية.. سبب للسرطان أم فائدة للقلب؟

2-106

دراسة : تناول فيتامين "د3" يومياً يقلل الوفيات بالسرطان