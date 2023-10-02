إحداها عادة صعبة.. 7 أسباب يمكن أن تلحق الضرر بالبصر دون أن تدري

الوكيل الإخباري - يعتبر البعض قوة الإبصار وسلامة العينين في كثير من الأحيان أمراً مفروغاً منه إلا أن يكون هناك خطأ ما.

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يقول الخبراء إن جفاف العين والصداع وعدم وضوح الرؤية ليست سوى بعض من أعراض مشكلة العين. يقدم دكتور يورن سلوت يورجنسن، نصائح حول الطرق التي يمكن أن تعرض العيون وقوة الإبصار للخطر عن غير قصد، كما يلي:

1. إهمال الكشف الدوري

يجب أن يخضع الأشخاص لاختبار العين كل عامين، أو أكثر إذا أوصى طبيب العيون بذلك.

ويوضح دكتور يروجنسن أن "الاكتشاف المبكر من خلال اختبارات العين يعد أمرًا بالغ الأهمية للعلاج الفعال والحفاظ على الرؤية."

يمكن لاختبارات العين الروتينية أيضًا اكتشاف العلامات المبكرة للحالات الصحية الجهازية الأساسية، مثل مرض السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

2. وقت طويل أمام الشاشة

أدى الاستخدام الواسع النطاق للأجهزة الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية إلى فترات طويلة من وقت الشاشة لكل من العمل والترفيه.

يقول دكتور يورجنسن: "يمكن أن يؤدي هذا إلى إجهاد العين الرقمي، الذي يتميز بأعراض مثل جفاف العين والصداع وعدم وضوح الرؤية" .



3. عدم الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية

يمكن أن يؤدي عدم ارتداء النظارات الشمسية ذات الحماية الكافية من الأشعة فوق البنفسجية إلى التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وحذر دكتور يورجنسن من أن عدم ارتداء النظارات الشمسية يمكن أن يساهم في حالات مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر AMD.

4. سوء التغذية

إن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين التي تهدد البصر مثل الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، والذي يؤثر على الرؤية المركزية.

وأضاف دكتور يورجنسن: "إن النظام الغذائي السيئ الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك، يمكن أن يضر بصحة العين، لأن هذه العناصر الغذائية حيوية للرؤية ووظيفة العين بشكل عام".

كما نصح بأنه "للحفاظ على عيون صحية، من الضروري تناول نظام غذائي متوازن غني بالخضروات الورقية والفواكه والخضروات الملونة ومصادر أوميغا-3."



5. التدخين

إن التوقف عن التدخين يفيد الصحة العامة وعلى وجه الخصوص العينين.

قالت منساه: "إن الإقلاع عن التدخين هو عامل قابل للتعديل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض العين مثل AMD وإعتام عدسة العين".



6. عدم ارتداء النظارات الطبية

إن هناك فكرة خاطئة واسعة النطاق مفادها أن ارتداء النظارات الطبية يؤدي إلى تدهور البصر.



7. الإضاءة غير الكافية

يقول دكتور يورجنسن: "إن العمل أو القراءة في المناطق ذات الإضاءة غير الكافية يمكن أن يجعل العينين تعمل بجهد أكبر، مما يؤدي إلى إجهاد العين وعدم الراحة وضعف الرؤية".

ويشير إلى أن الإضاءة الجيدة، والتي يطلق عليها غالبًا "إضاءة المهام"، تعد أمرًا حيويًا لخلق ظروف مريحة للقراءة والعمل.

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