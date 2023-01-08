إلى ماذا ينذر اصفرار العين ؟

الوكيل الإخباري-اصفرار العين ينبهنا في العادة إلى وجود مشكلات صحية معينة، لذا من الضروري التعرف على الأسباب المختلفة وطرق العلاج المستخدمة.





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يقال أن العين مرآة للصحة فمن خلالها يمكن التعرف على الوضع الصحي للإنسان بشكل عام، لكن البعض قد يتعرضون للإصابة بعض الأمراض التي قد تؤثر على مظهر العين ومنها مشكلة صفار بياض العين.



فما هي أسباب اصفرار العين؟ وهل تعني العيون الصفراء وجود مشكلة صحية ما؟ الإجابة في المقال الآتي:



ما هو اصفرار العين؟

اصفرار العين يظهر من خلال تغير لون بياض العين إلى الأصفر، ويحدث ذلك بسبب تراكم مادة البيليروبين في الدم، تنتج هذه المادة من تكسر أو تحلل خلايا الدم الحمراء في مادة الهيموغلوبين الذي يعمل على إعطاء الدم اللون الأحمر.



وينتقل البيليروبين من الكبد إلى قناة الصفراء، ثم منها إلى الأمعاء وبعدها يتم إخراجه من الجسم من خلال البول.



وفي حال عدم قدرة الجسم على التخلص من البيليروبين فإنه يتراكم في الدم، ويؤدي أخيرًا إلى صفار بياض العين والجلد، وخاصة اليدين، والأظافر.



سبب اصفرار العين

تتنوع احتمالات سبب صفار العين لدى البالغين، فقد تكون مرضًا في العين أو عَرَضًا لمرض ما، نذكر أبرزها في ما يأتي:



الإصابة بأمراض الكبد، مثل: التهابات الكبد الحاد، أو عدوى الكبد.



عدم قدرة الكبد على معالجة البيليروبين بشكل صحيح.



انسداد القناة المرارية بسبب الحصى.



الإصابة بفقر الدم الانحلالي، هو اضطراب في الدم يحدث عند تكسر خلايا الدم الحمراء بسرعة كبيرة في الجسم.



الإصابة بالملاريا، وهو مرض ينتقل عن طريق البعوض ويؤدي إلى اصفرار العين والإجهاد.



الإصابة بالتهاب البنكرياس الذي يؤدي إلى اليرقان.



الإصابة بالسرطان، فهناك بعض أنواع السرطانات تؤدي إلى صفار بياض العين، مثل: سرطان الكبد، وسرطان البنكرياس.



تكسر خلايا الدم الحمراء، وعندها يتم تكسير خلايا الدم الحمراء بسرعة كبيرة ما ينتج عنها زيادة في إنتاج البيليروبين.



الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية.



الأعراض المصاحبة لاصفرار العين

تعرف على مجموعة من الأعراض المصاحبة لاصفرار العين المختلفة في ما يأتي:



تغير لون بياض العين إلى الأصفر.

بهتان الوجه واصفرار الوجه.

تغير لون اللسان إلى اللون الأصفر.

تغير لون البول إلى الأصفر الداكن.

فقدان الشهية.

بهتان الوجه وشحوبه.

بهتان العينين وشحوبها.

علاج العيون الصفراء

عادة ما يتم علاج صفار العين من خلال علاج سبب اصفرار العين الرئيس لحدوثه، ولكن يمكن التقليل منه باستخدام مجموعة من الوصفات أو العلاجات الطبيعية ومن أهمها ما يأتي:



تناول الخضروات

الإكثار من تناول الخضروات يساعد على التخلص من العيون الصفراء.

ومن أمثلة الخضروات الخس، والجزر، والزيتون، والبصل المشوي، ويتم تناولها يوميًا لمدة أسبوع.



شرب ماء الورد

يساعد ماء الورد على التخلص من صفار العين، وذلك عن طريق تناول مزيج مكون من كوب كبير من الماء وملعقة كبيرة من ماء الورد، ويجب القيام بشرب المزيج بشكل يومي في الصباح الباكر.



شرب عصير السفرجل

يتم تناول عصير السفرجل يوميًا لمدة أسبوع فهو علاج مثالي لصفار بياض العين.



شرب عصير الطماطم

يتم تناول عصير حبات الطماطم الكاملة ويضاف إليه الفلفل الأسود، ويتم تناول هذا المشروب يوميًا قبل وجبة الإفطار.



تناول عصير الليمون

الإكثار من تناول عصير الليمون والعصائر الطازجة لتعزيز المناعة ضد الفيروسات لعلاج اصفرار العين.



شرب الماء

الإكثار من تناول الماء والسوائل؛ لأنها تمنح العين رطوبة ولمعانًا، وتساعد في التخلص من البيليروبين المتراكم في الدم من خلال البول.



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