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السبت، 30-09-2023 09:42 م

إليك الفرق بين الزنجبيل الطازج والجاف.. وأيهما أفضل؟

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الوكيل الاخباري- يعتبر الزنجبيل جزءًا لا يتجزأ من المطبخ العالمي والطب التقليدي لعدة قرون، سواء تم استخدامه لنكهته القوية، أو مذاقه في الطهي، أو لخصائصه الطبية.

وهناك نوعان أساسيان من الزنجبيل، هما الجاف والطازج، ويقدمان سمات مميزة عندما يتعلق الأمر بالاستخدام والتغذية والفوائد الصحية، كما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India.

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زنجبيل طازج
عندما يتعلق الأمر بالزنجبيل الطازج، فهو معروف بطعمه اللاذع ونكهته الحلوة قليلاً، وغالبًا ما يستخدم كمكون أساسي في عدد لا يحصى من الأطباق في جميع أنحاء العالم.

وعندما يتعلق الأمر بتحضيرات الطهي، يستخدم الزنجبيل الطازج في الغالب لصنع مجموعة متنوعة من البطاطس المقلية والكاري والحساء والمخللات، حيث يضفي على الأطباق رائحة وطعمًا مميزين.

 

الزنجبيل الجاف
يُعرف الشكل المجفف من الزنجبيل شعبيًا باسم "سونث" باللغة الهندية وغالبًا ما يستخدم في شكل مسحوق. وهو في الأساس زنجبيل طازج تم تجفيفه وطحنه إلى مسحوق ناعم.

تغير عملية التجفيف نكهة الزنجبيل بشكل كبير وتجعل منه توابل مركزة. تشمل بعض تطبيقات الطهي الشائعة للزنجبيل الجاف إضافته كعنصر رئيسي في خلطات التوابل مثل مسحوق الكاري وتوابل فطيرة اليقطين، مما يضفي نكهة دافئة ولاذعة.

 

الفوائد الغذائية والصحية
يتميز الزنجبيل الطازج بمجموعة من الفوائد الصحية التي تُعزى إلى شكله الطبيعي ووجود مركبات نشطة مثل جينجيرول.

كما يساعد في عملية الهضم مع تقليل الغثيان والانتفاخ وعسر الهضم. ويحتوي الزنجبيل الطازج على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تخفف من أعراض التهاب المفاصل وتقلل من آلام العضلات. ولأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، يمكن أن يعزز جهاز المناعة.

في حين أن عملية التجفيف يمكن أن تسبب خسارة طفيفة في بعض العناصر الغذائية، فإن الزنجبيل الجاف يحتفظ بالعديد من الخصائص المفيدة وربما يساعد في توفير الراحة من الحالات الالتهابية مثل هشاشة العظام.

كذلك، يمكن للمركبات المركزة في الزنجبيل الجاف أن تساعد في مكافحة الالتهابات وتمنع نمو البكتيريا الضارة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل الجاف يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم. كما يمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان ودوار الحركة.

 




 

 


 

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