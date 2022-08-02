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الثلاثاء، 02-08-2022 03:53 م

إليكِ ما يفعله تناول الماء الساخن على مدار اليوم

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الوكيل الإخباري - قد يكون بدء يومكِ بكوب من الماء الساخن من أفضل الأشياء التي تقومين بها لصحتكِ، خاصة إذا كنتِ تحاولين إنقاص وزنكِ، هذا لأن الماء الساخن يوصف بأنه يمتلك قدرة لا مثيل لها على تطهير الجسم.

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إن شرب الماء، والبقاء رطبة، يساعدانكِ بلا شك على البقاء بصحة جيدة، وتنتج عنه بشرة جيدة، وصحة جيدة للجهاز الهضمي، ويساعدان في مكافحة الالتهابات، في حين أن الماء مهما كانت درجة حرارته يدعم الصحة العامة، فإن شرب الماء الساخن يمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص، لأنه يعمل كسائل ينظف جسمك من السموم.

ومن أهم فوائد تناول الماء الساخن، على مدار اليوم، ما يلي:

 

1 . يساعد في الهضم
الماء الساخن ينعم الجهاز الهضمي، وينشطه، ويساعد في تكسير الطعام بشكل أسرع من الماء البارد، كما ينظم حركات الأمعاء، ويقلل خطر الإصابة بالإمساك. 


2 . التخلص من السموم
شرب الماء الساخن يزيد درجة حرارة الجسم، ويسبب التعرق، وهذا يساعد في إطلاق السموم الموجودة بالجسم، وإذا كنتِ تعانين البرد والسعال، فإن احتساء الماء الدافئ يمكن أن يوفر راحة كبيرة. 


3 . منع الشيخوخة المبكرة
قد يفاجئكِ أن تعلمي أن هذه ميزة أخرى معروفة جيداً لتناول الماء الساخن يومياً، فهو يساعد على إصلاح خلايا الجلد، بحيث تكون بشرتكِ أكثر مرونة، وأقل عرضة لتطوير الجذور الحرة الخطرة، وستصبح بشرتكِ أكثر نعومة، وستظل شابة ومتألقة نتيجة لذلك. 


4 . فقدان الوزن
يمكن أن يساعد شرب الماء الساخن في الصباح على إنقاص الوزن، حيث يحسن التمثيل الغذائي في الجسم، ويساعد على التخلص من تلك الكيلوغرامات الزائدة.


5 . يحارب الحساسية ويحسن صحة الجيوب الأنفية

يمكن أن يخفف الماء الساخن الضغط عن الجيوب الأنفية، الناجم عن نزلات البرد وحساسية الأنف، ويفتح الجيوب الأنفية، ويساعد في تحريك المخاط بسرعة. 

6 . تحسين الدورة الدموية
يُعرف الماء الدافئ، أيضاً، بالدورة الدموية الصحية، ويمكن أن يساعد تدفق الدم الصحي على استرخاء العضلات، وتقليل الألم. 


7 . مفيد في تقليل تقلصات الدورة الشهرية
أثناء الدورة الشهرية، يفضل تناول الماء الدافئ، نظراً لما يقدمه لكِ من فوائد، حيث يساعد في التغلب على آلام المعدة وتشنجاتها. 

 

زهرة الخليج

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