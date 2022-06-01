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الأربعاء، 01-06-2022 02:20 م

ابتعد عن هذه الأطعمة في الحر لأنها تزيد شعورك بالعطش

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الوكيل الإخباري - مع ارتفاع درجات الحرارة يقوم البعض باتباع بعض العادات اليومية الخاطئة المسببة للشعور والإصابة بالعطش، لذا يقدم موقع "healthline" أبرز وأهم الأطعمة التى تتسبب فى إصابتك بالعطش، ومنها:

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- اللحوم المصنعة


نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم فهذا الأمر يتسبب فى تعرضك للشعور بالعطش، فأثبتت الدراسات أن الأطعمة الغنية بالصوديوم تتسبب فى شعورك بالعطش الشديد، لأنها تتسبب فى فقدان الجسم لنسب كبيرة من السوائل، ولحل هذه الأزمة عليك الإكثار من تناول الماء بكثرة.

- الحميات الغذائية عالية البروتين


يقوم الجسم باستهلاك كميات كبيرة من الماء المخزنة داخله عند الإكثار من تناول البروتين، ويتسبب فى ذلك فقدان الخلايا بالجسم التى تحتوى على الماء، ما يتسبب فى الشعور بالعطش الشديد، ولذا أكثر من الماء.

 

- الحلويات


نظرا لاحتوائها على نسبة من السكر الذى يتسبب فى فقدان الجسم لكميات كبيرة من الماء، لذا يزداد الشعور بالعطش الشديد، لذا ابتعد عن تناول الحلويات والمشروبات الغنى على نسبة عالية من السكريات، خلال ارتفاع درجات الحرارة تجنب للشعور بالعطش.

 

 

 

اليوم السابع

 

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