5 نصائح عملية لشرب المزيد من الماء

الوكيل الإخباري - يتكون جسم الإنسان من أكثر من 60٪من الماء. ومع ذلك، تتم إزالة كمية لا بأس بها من السوائل عن طريق التنفس والبول والتعرق. للتعويض عن هذا النقص، يوصى بشرب 1 إلى 1.5 لتر من الماء يوميًا. تحقق من نصائحنا الصغيرة لمساعدتك في الوصول إلى هناك.

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-إلى إنذاراتك: هذه الطريقة العسكرية هي بالتأكيد جذرية ولكنها قبل كل شيء فعالة لشرب المزيد من الماء. إنه يتضمن جدولة فترات الاستيقاظ المنتظمة خلال اليوم لتذكيرك بأن الوقت قد حان لتجديد نشاطك بكوب جيد من الماء.



– لا تنتظر حتى تشعر بالعطش: عندما تشعر بالعطش ، فهذا يعني أن الجسم قد فقد بالفعل الكثير من الماء وقد تشعر أيضًا بالتعب. لتجنب ذلك، تأكد من الاحتفاظ بزجاجة ماء للشرب بانتظام.



– إضافة نكهة: لتنويع المتعة ، من الممكن تحسين الماء بإضافة نكهات مختلفة. ليمون، نعناع، خيار، برتقال، فراولة، توت أزرق، إلخ.



-تناولي الماء: بعض الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تساعدك على تلبية احتياجاتك من الماء بشكل مختلف. هذا هو الحال مع الخس والكوسا والطماطم والبروكلي والفراولة والعديد من الفواكه والخضروات النيئة الأخرى.

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