ابرزها مكعبات الثلج.. علاجات منزلية مذهلة لتسكين التهاب الحلق

الوكيل الاخباري - التهاب الحلق شائع جدًا خاصةً بسبب تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة، وعادة ما تتحسن هذه الأعراض من تلقاء نفسها في غضون أسبوع مع ذلك، فإن الإصابة بالتهاب الحلق يمكن أن تكون مزعجة للغاية ومؤلمة في كثير من الحالات، حيث يعاني بعض الأشخاص أيضًا من صعوبة في التحدث وابتلاع الطعام بسبب التهاب الحلق.

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وفقًا لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، يجب أن يظل الذين يعانون من التهاب الحلق رطبًا جيدًا، على الرغم من أنه يجب تجنب المشروبات الساخنة، بدلاً من ذلك، تنصح بأن مص مكعبات الثلج أو مصاصات الثلج أو الحلوى الصلبة يمكن أن يهدئ الالتهاب.



وبحسب ما ذكره موقع “timesofindia”، يمكن أن يكون امتصاص مكعبات الثلج مهدئًا ومرطبًا، ووفقًا لخبراء الصحة، يمكن أن تكون مصاصات الثلج علاجًا جيدًا لالتهاب الحلق حيث أن لها تأثير تبريد موضعي على الأنسجة الملتهبة، كما تقلل كرات الثلج من درجة حرارة النهايات العصبية في الحلق، وبالتالي تقلل من إشارات الألم.



حتى بعد استئصال اللوزتين، يقترح الأطباء على المرضى تناول الآيس كريم البارد، بحيث يتلامس مع اللوزتين الملتهبة ويقلل من التورم ويقلل من الانزعاج والألم.

فيما يلي بعض الطرق الأكثر فاعلية للتغلب على التهاب الحلق في المنزل:



الغرغرة بالماء المالح

يمكن للغرغرة بالماء الدافئ والملح أن تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب، ومع ذلك، لا ينصح به للأطفال، ولعمل الغرغرة بنفسك، قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء المغلي الفاتر أو المبرد جزئيًا، وتغرغر بالمحلول وابصقه وكرر كما هو مطلوب.



حليب الكركم

الكركم هو أحد مضادات الأكسدة القوية ولديه القوة لمحاربة العديد من الالتهابات الخطيرة، لالتهاب الحلق، يمكنك شرب حليب الكركم قبل النوم، ويسمى أيضًا الإكسير الذهبي.



إذا كنت تميل إلى الانتفاخ عن طريق تناول الحليب في الليل، فأنت تتناوله بكميات أقل أو في أي وقت آخر خلال النهار، وتأكد من إضافة قليل من مسحوق الكركم إلى كوب من الحليب، ويمكن أن تؤدي إضافة القليل من مسحوق الفلفل الأسود إلى تعزيز الفوائد الصحية للكركم.



استنشق البخار

يساعد استنشاق البخار على فتح الممرات الأنفية، ويعمل الهواء الدافئ الرطب على تفكيك المخاط المسدود واللزج في الممرات الأنفية والحلق والرئتين.

لذلك تأكد من الاحتفاظ بوعاء الماء الساخن أو جهاز الاستنشاق بالبخار الكهربائي على سطح صلب مناسب مثل الطاولة، وكن حذرًا في هذه العملية وإلا فهناك خطر أن تؤذي نفسك من الماء الساخن.



شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل الساخن علاج منزلي شائع وفعال لعلاج التهاب الحلق، حيث يهدئ الحلق الملتهب، ويمكنك غلي الزنجبيل في الماء وشربه عن طريق رشفة، ويمكنك أيضًا غلي الزنجبيل بالماء قبل إضافة أوراق الشاي والحليب في الشاي اليومي.



عصير الزنجبيل بالعسل

وفقًا للبحث، قد يكون للزنجبيل تأثير أقوى كمضاد للميكروبات عند دمجه مع العسل، والذي له أيضًا خصائص مضادة للميكروبات أولاً، ابشر الزنجبيل ثم اضغط عليه بملعقة لعصره، وأضف ملعقة صغيرة من العسل إلى هذا العصير، واخلطه واشرب هذا يمكن أن يساعد في تخفيف التهاب الحلق.



احصل على قسط من الراحة

الحصول على قسط كافٍ من الراحة ضروري للتعافي السليم، ويساعد النوم على تقوية جهاز المناعة لديك، ويمكن قلة النوم أن تضر بمستويات خلايا الدم البيضاء في الجسم اللازمة لمحاربة العدوى التي تسبب التهاب الحلق.



في حين أن العلاجات المنزلية قد تساعد في توفير بعض الراحة، فمن الضروري استشارة طبيبك في حالة ظهور أي أعراض جديدة، خاصة إذا استمرت أكثر من أسبوع.

صوت بيروت