ابرز أسباب انتفاخ البطن

الوكيل الإخباري-كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن قلما يعرف البعض أن انتفاخ البطن الذي يعاني منه الكثير من الأشخاص ينقسم إلى نوعين.

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وقال موافي في احدى اللقاءات المتلفزة ، إن النوع الأول يعرف باسم الانتفاخ الجراحي، لأنه يظهر عند بعض المرضى بعد العمليات الجراحية.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الانتفاخ الجراحي تحدث الإصابة به، بسبب وجود شلل في الأمعاء، ينتج عن بعض الأدوية أو نقص البوتاسيوم في الدم.



وأوضح أن النوع الثاني يسمى الانتفاخ الباطني، يرتبط حدوثه بزيادة كمية الغازات الموجودة في الجهاز الهضمي عن المعدل المسموح به.



وأشار إلى اختلاف سبب الانتفاخ الباطني من مريض لآخر، حسب مكان تراكم الغازات في الجهاز الهضمي، مضيفًا: "إذا كانت في المعدة، فهذا دليل على تناول الطعام بسرعة أو بلع الأكل دون مضغه أو احتساء المشروبات الغازية بجانبه أو التدخين".



الكونسلتو الطبي

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