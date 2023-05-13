احذرها.. علامتان على جلدك وعينيك تدل على ارتفاع الكوليسترول

الوكيل الإخباري- غالبًا ما يكون ارتفاع الكوليسترول نذيرًا لمشاكل خطيرة ومهددة للحياة، مما يعني أنه من المهم تحديد العلامات التحذيرية.

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الكوليسترول مادة دهنية ينتجها الكبد ولها العديد من الفوائد الصحية الهامة، مثل إنتاج الهرمونات وبناء أغشية الخلايا.



ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعني أن لديك الكثير من الكوليسترول "الضار"، وهذا ما يُعرف باسم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.



نادرًا ما يسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضًا، على الرغم من أنه قد يظهر في عينيك وجلدك عند حدوثه، يمكنك معرفة ما إذا كان لديك من خلال فحص الدم.



إليك علامات تظهر على جلدك وعينيك يمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة نستعرضها وفقا لموقع express.



وفقا للمعهد البريطاني للقلب والرئة والدم (NHLBI)، فإن المستويات العالية جدًا من الكوليسترول قد تسبب أعراضًا مثل النتوءات الدهنية على جلدك، والتي تسمى الورم الأصفر.



ويضيف أنه قد تلاحظ حلقات بيضاء مائلة للرمادي حول القرنيات في عينك، تسمى قوس القرنية.



ويشير إلى: "تتطور هذه في الغالب لدى الأشخاص الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي".



هو المصطلح المستخدم للإشارة إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

ويحذر من أن "ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم دون تشخيصه أو معالجته يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية".



نظرًا لأن مستويات الكوليسترول المرتفعة لا تسبب أي أعراض وفي معظم الحالات تتسبب فقط في أحداث طارئة، فمن المهم أن تفحص حالتك.



وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو "تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، وزيادة الوزن، والتدخين ".



ومع ذلك، تقول منظمة القلب البريطانية:" يمكن لأي شخص أن يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول - حتى لو كان شابًا ونحيفًا ويتناول الطعام الصحي ويمارس الرياضة، هذا لأن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يكون سببه أشياء مختلفة، يمكن أن يكون أسلوب حياة غير صحي، ويمكن أن يكون وراثيًا أيضًا".



وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS): "لتقليل نسبة الكوليسترول لديك، حاول تقليل الأطعمة الدهنية، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة".



تقول مؤسسة القلب البريطانية: "إذا كان مستوى الكوليسترول لديك مرتفعًا للغاية وإذا لم تكن التغييرات في نمط الحياة كافية، فقد يقترح طبيبك تناول الأدوية، الستاتينات هي النوع الرئيسي من الأدوية المستخدمة لتقليل الكوليسترول".



يجب أن تختار الدهون غير المشبعة، مثل الزيوت النباتية والأفوكادو والمكسرات والبذور، وتشير جمعية القلب إلى أن الأسماك الزيتية مصدر جيد للدهون الصحية غير المشبعة، وتحديداً نوع يسمى دهون أوميجا 3.



التمرين هو أيضا جزء لا يتجزأ من السيطرة على الكوليسترول، توضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "ممارسة 150 دقيقة من التمارين كل أسبوع يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول لديك.

مصراوي

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