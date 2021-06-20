احذروا الإفراط في تناول هذا النوع من الخضار فأضراره مخيفة.. سيصدمك

الوكيل الإخباري _ الكثير من الخضار التي نتناولها، قد تحمل جانب مظلم، وذلك عند الإفراط في تناولها، لهذا يجب الاعتدال والتوازن عند تناول بعض الخضار أو الفاكهة، وفي هذا المقال سنخبركم عن الآثار الجانبية والأضرار التي يمكن أن يحملها الخيار بالرغم من فوائده.





الآثار الجانبية عند الإفراط في تناول الخيار:

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1- الفقد المفرط للسوائل:

بذور الخيار هي مصدر لـcucurbitin، وهو مكون معروف بامتلاك الخصائص الفطرية المدرة للبول، وعندما يتم تناوله بكميات كبيرة، تؤدي هذه المكونات المدرة للبول إلى التخلص المفرط من السوائل من الجسم، ما يسبب لك الجفاف الشديد.



2- الآثار الجانبية لفيتامين “ج” المفرط:

فيتامين “ج” هو عنصر معزز للمناعة، ويلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من مختلف الظروف الصحية ومكافحتها، بما في ذلك الأنفلونزا، كما أنه أحد مضادات الأكسدة القوية، ومع ذلك، فإن تجاوز الحدود الموصى بها يأتي بمجموعة من الآثار الضارة وعند تناوله بكميات كبيرة للغاية، يعمل كمؤيد للأكسدة ضد طبيعته المضادة للأكسدة، وهذا بدوره يؤدي إلى نمو وانتشار الجذور الحرة، وبالتالي ستكون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وحب الشباب والشيخوخة المبكرة.



3- ضار بالجهاز الكلوي:

فرط بوتاسيوم الدم هي حالة طبية تنشأ بسبب وجود نسبة عالية من البوتاسيوم في الجسم، ويؤدي في البداية إلى الانتفاخ وتشنجات البطن والغازات المعوية، وتتفاقم الحالة بمرور الوقت، ما يعيق عمل الكلى بطريقة فعالة، وهذا بدوره يعرض نظامك الكلوي لخطر التعرض للأضرار.



4- يضر بالقلب:

يحتوي الخيار على أكثر من 90٪ من الماء، وكلما زاد الإفراط في تناوله يضغط على الأوعية الدموية والقلب، وبالتالي سيتعرض قلبك وأوعيتك الدموية لأضرار غير مرغوب فيها، ويمكن أن يؤدي التواجد المفرط للماء الموجود بالخيار أيضًا إلى حدوث خلل في مستويات الإلكتروليت في الدم، ما يؤدي إلى حدوث تسرب في الخلايا، وسيؤدي ذلك إلى صداع متكرر وعرقلة في التنفس.



5- انتفاخ البطن:

يحتوي الخيار على عنصر يسمى cucurbitacin، ويؤدي هذا العنصر إلى عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كان لديهم جهاز هضمي حساس، ويسبب انتفاخ البطن، وهو ما يحاول جسمك التخلص منه على شكل تجشؤ وغازات، لذا فمن المستحسن الحد من الإفراط في استهلاك الخيار.



6- حساسية الفم والجلد:

تشير الدراسة التي أجرتها الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة حول تفاعلات حساسية الخيار على البشر، إلى أن الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب لقاح والبطيخ وشاي البابونج والموز وبذور عباد الشمس قد يعانون أيضًا من الحساسية بعد تناول هذه الخضار ذات البشرة الخضراء.



7- قد يسبب التهاب الجيوب الأنفية:

إذا كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية أو أي نوع من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، فمن المستحسن الابتعاد عن تناول الخيار.



المصدر : الامارات نيوز