احذري الأطعمة التي تؤذي أسنان طفلك

الوكيل الإخباري - من المهم الحفاظ على صحة أسنان طفلك، وذلك عبر حثه على غسيل أسنانه بالفرشاة ومعجون الأسنان، وأيضاً عبر حمايته من الأطعمة التي تؤذي أسنانه.

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1- الحلويات

من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على السكر، تسبب تسوّس الأسنان.



2- الأطعمة اللدنة

الأطعمة اللدنة مثل الخبز الطري والبسكويت ورقائق البطاطس، تلتصق بأسنان طفلك، وهذه البقايا الملتصقة تكون بيئة خصبة لتكاثر البكتريا، ما يؤدي إلى تسوّس الأسنان وتكسرها.



3- الأطعمة التي تحتوي على سكر خفي

السكر يسبب تلف الأسنان، حتى لو كان خفياً، وهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على سكر خفي، مثل العسل واللبن الزبادي والحبوب.



4- الوجبات السريعة

معظم الوجبات السريعة تتكون من أطعمة لدنة، وعصائر مليئة بالسكر، وكلاهما مواد تسبب أضراراً بالغة بالأسنان.



5- المياه الفوارة

المياه الفوارة ليست بديلاً صحياً لمياه الصنبور، فهي لا تحتوي على عنصر الفلورايد المهم لصحة الأسنان.

المصدر - نواعم

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