احذري الأطعمة التي تؤذي أسنان طفلك

الوكيل الإخباري - من المهم الحفاظ على صحة أسنان طفلك، وذلك عبر حثه على غسيل أسنانه بالفرشاة ومعجون الأسنان، وأيضاً عبر حمايته من الأطعمة التي تؤذي أسنانه.
1- الحلويات
من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على السكر، تسبب تسوّس الأسنان.
2- الأطعمة اللدنة
الأطعمة اللدنة مثل الخبز الطري والبسكويت ورقائق البطاطس، تلتصق بأسنان طفلك، وهذه البقايا الملتصقة تكون بيئة خصبة لتكاثر البكتريا، ما يؤدي إلى تسوّس الأسنان وتكسرها.
3- الأطعمة التي تحتوي على سكر خفي
السكر يسبب تلف الأسنان، حتى لو كان خفياً، وهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على سكر خفي، مثل العسل واللبن الزبادي والحبوب.
4- الوجبات السريعة
معظم الوجبات السريعة تتكون من أطعمة لدنة، وعصائر مليئة بالسكر، وكلاهما مواد تسبب أضراراً بالغة بالأسنان.
5- المياه الفوارة
المياه الفوارة ليست بديلاً صحياً لمياه الصنبور، فهي لا تحتوي على عنصر الفلورايد المهم لصحة الأسنان.
المصدر - نواعم
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