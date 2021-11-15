عادات تسبب إصابة طفلك بالبدانة

الوكيل الإخباري - اصابة الطفل بالبدانة لا تؤثر فقط على مظهره، وإنما لها تأثير سلبي كبير على صحته في المستقبل، كما أنها تؤثر سلباً على نفسيته وتقلل ثقته بنفسه، لذا من المهم أن تحميه من الإصابة بالبدانة، وذلك عبر تجنب العادات السيئة التي قد تبدو عادية، ولكنها تكسبه وزناً زائداً، يعرض صحته ونفسيته ومستقبله للخطر.

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1- تناول الطعام خارج المنزل

هناك علاقة بين تناول الطفل الطعام المعد خارج المنزل، وبين زيادة استهلاكه لسعرات حرارية زائدة عن احتياج جسمه، ما يكسبه وزناً أكثر، وبالتالي يجعله عرضة للإصابة بالبدانة والأمراض المترتبة عليها.

لا تنسي أن مكونات الطعام المعد في المنزل تكون نظيفة وصحية، هذا بخلاف الوجبات السريعة التي يلجأ إليها الأطفال والمراهقون، التي تحتوي على أطعمة مقلية وأصناف مليئة بالدهون المشبعة والسكريات، وجميعها عوامل تزيد الوزن وتؤثر سلباً على الصحة العامة.

2- عدم المشاركة في الوجبات العائلية

هذا العامل مرتبط بالنقطة السابقة، فتناول الطعام مع العائلة يجبر الطفل على تناول أصناف الطعام الصحية التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة، فيما تقل الخيارات الصحية كلما ابتعد عن المشاركة في الوجبات العائلية ولجأ إلى تناول الطعام خارج المنزل.

3- قضاء وقت طويل أمام الشاشات

أن يجلس الطفل لساعات طويلة أمام التلفاز أو ألعاب الفيديو، فهذا يعني أنه لن يمارس أي نشاط حركي يسهم في حرق السعرات الحرارية، وهو ما يؤدي إلى زيادة وزن الطفل، كما أن الجلوس طويلاً أمام الشاشات تدفع الطفل إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة، ما يعني اكتسابه المزيد من السعرات الحرارية الزائدة، عدا عن أن بعض الاختيارات تكون غير صحية أصلاً، مثل شرائح البطاطس الجاهزة والمقرمشات والمعجنات وغيرها.



4- عدم الحصول على نوم كافٍ

أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن الطفل الذي يحصل على كفايته من النوم الجيد يومياً، يكون أقل عرضة للإصابة بالبدانة، كما أنه يتمتع بجهاز مناعي قوي يحميه من الأمراض.

لذا احرصي على أن يحصل طفلك على قسط كافٍ من النوم الجيد يومياً، و

أنشئي له روتين نوم يساعده في الحفاظ على مواعيد نومه واستيقاظه.

المصدر - نواعم