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الثلاثاء، 23-04-2024 02:16 م

احذر- الإفراط في تناول الفيتامينات يهددك بهذه الحالات المرضية

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الوكيل الإخباري - يعتمد العديد من الأشخاص على مكملات الفيتامينات المتعددة كوسيلة لضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية، ومع ذلك، ينبغي أن ندرك أن هناك خطرًا مرتبطًا بتناول هذه المكملات بكميات زائدة، فعلى الرغم من فائدتها المحتملة عند استخدامها بشكل صحيح، فإنها قد تسبب آثارًا جانبية خطيرة على الصحة.

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الآثار الجانبية للاستهلاك المفرط للفيتامينات
1- التسمم
واحدة من المخاوف الرئيسية المتعلقة بتناول الفيتامينات بكميات زائدة هو خطر التسمم، فبعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين د وفيتامين أ، يمكن أن تكون ضارة عند تناولها بكميات كبيرة.
ويمكن أن تتضمن أعراض التسمم، الصداع والدوخة والغثيان والقيء والإسهال وعدم الراحة في البطن، ويمكن أن يتسبب في الحالات شديدة بتلف الأعضاء.


2- اختلال توازن العناصر الغذائية
تناول كميات زائدة من الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن العناصر الغذائية في الجسم، فتناول كميات زائدة من فيتامين أو معدن واحد يمكن أن يؤثر على التوازن الدقيق للعناصر الغذائية الأخرى في الجسم، مما يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الأخرى أو زيادة تركيزها، وهذا يمكن أن يؤثر على الصحة العامة سلبيًا.


3- تهيج الجهاز الهضمي
هناك أيضًا احتمالية لتهيج الجهاز الهضمي نتيجة لتناول الفيتامينات بكميات زائدة، فبعض مكملات الفيتامينات تحتوي على مواد قد تهيج الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى ظهور أعراض، مثل الغازات والانتفاخ والإمساك والإسهال.


4- الحساسية
يواجه بعض الأشخاص ردود فعل تحسسية تجاه بعض مكونات مكملات الفيتامينات المتعددة، ويمكن أن تتمثل هذه الردود في طفح جلدي أو حكة أو تورم أو صعوبة في التنفس.

 

 

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