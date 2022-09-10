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السبت، 10-09-2022 12:37 م

احذر القهوة إذا كنت تعاني من هذه الأعراض

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الوكيل الإخباري - حددت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية الأشخاص الذين عليهم الامتناع عن تناول القهوة.

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وتشير الخبيرة في حديث لوكالة Nation News الروسية للأنباء، إلى أن القهوة مشروب مفيد. بيد أن هناك فئة من الناس، قد يعانون من عواقب سلبية بعد تناولها.

 

وتقول، "اعتقد أن العواقب السلبية مرتبطة بالإفراط بتناول القهوة، أو أن هذه الفئة من الناس لا تتحمل حساسية الكافيين".


وتضيف، كما قد تسبب القهوة مشكلات للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، حيث يسبب تناولها الغثيان والإسهال.


وتشير الخبيرة، إلى أن القهوة لا تحتوي على مواد مسرطنة، ولها

تأثير وقائي للصحة، وتقلل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة.


وتضيف موضحة، يمكن أن تساعد القهوة على منع تطور السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من السكري والاكتئاب ومرض الزهايمر ومرض باركنسون. وبالإضافة إلى ذلك توقف القهوة نشوء حصى المرارة.


وتنصح الخبيرة، بالامتناع عن استخدام أنواع القهوة الذائبة، لأنها تحتوي على مواد مسرطنة ناتجة عن عملية معالجة حبوب القهوة.


وتضيف، عند تناول القهوة والشاي أيضا، تتباطأ عملية امتصاص المعادن مثل الحديد المغنيسيوم. لذلك لتعويضها يمكن إضافة الحليب إلى المشروب.

 

روسيا اليوم 

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