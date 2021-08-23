احذر من تناول هذه الأطعمة قبل النوم

الوكيل الإخباري- يميل الكثير منا إلى تناول وجبات ثقيلة في وقت العشاء مع كوب من الشاي أو القهوة، بعد يوم شاق في العمل، ولكن لا يدرك الكثير أن ما نستهلكه في الليل قد يؤثر سلبا على صحتنا، فبدلا من الحصول على قسط من الراحة والاسترخاء، قد نواجه صعوبة في النوم.



ووفقا للخبراء، إذا لم نتبع عادات الأكل الصحيحة ليلا طوال الوقت، فإننا معرضون لخطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وضغط الدم، كما تتسبب الوجبات المتأخرة في خلل بصحتنا العامة، ما يزيد من فرص الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكتة الدماغية.



إليك الأطعمة التي لا ينبغي تناولها قبل النوم من أجل صحة أفضل:

اضافة اعلان

الأطعمة المقلية

يتسبب تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية التي تضغط على الجهاز الهضمي، مثل رقائق البطاطس والبطاطس المقلية والبرغر، بمشاكل في النوم، والمعدة والإمساك ومشاكل أخرى من هذا القبيل.



كما تسبب هذه الأطعمة المحملة بالسعرات الحرارية في وقت متأخر من الليل، مشكلة احتباس الماء، خاصة لدى النساء بسبب التغيرات الهرمونية في أجسامهن.



الأطعمة الحارة

إذا كنت تنوي تناول الطعام في وقت متأخر، فيجب عليك تجنب جميع أنواع الأطعمة الغنية بالتوابل، لأن اقتراب وجبتك من وقت النوم سيسبب عدم الراحة وقد يجد الجهاز الهضمي صعوبة في تكسير الطعام.



السكريات

قد يسبب تناول الأطعمة السكرية بعد العشاء مشاكل في النوم، ووفقاً للأطباء، فإن تناول الحلويات أثناء الليل يمكن أن يؤثر أيضا على مقاومة الأنسولين بسبب غياب الكثير من النشاط البدني، ما يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري بعد فترة من الوقت.



الشاي والقهوة

يميل الكثير من الناس، خاصة الطلاب، إلى تناول الشاي والقهوة ليبقوا مستيقظين في الليل، وفي حين قد يبدو أن ذلك يساعد على المدى القصير في الشعور بالنشاط، إلا أنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى الأرق والقلق وضعف جودة النوم وما إلى ذلك.

المصدر: إرم