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السبت، 27-05-2023 06:55 ص

احذر هذا الطبق من الطعام .. قد يسبب الوفاة

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الوكيل الاخباري - قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن هناك العديد من الأطعمة التي قد يسبب تناولها باستمرار بعض المشاكل الصحية، التي قد ينجم عنها الوفاة، مشيرًا إلى تناول شوربة العظام "المواسير" ، معربًا أنها قد تتسبب في مشكلات صحية خطيرة قد تصل إلى حد الوفاة.

وأكد موافي، خلال حديثه في برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تناول شوربة المواسير ونخاع العظام، يؤثران بالسلب على صحة الرئة، موضحًا أن نخاع العظام، يحتوي على مواد دهنية دسمة جدًا، وتسبب انسداد في الشرايين، مما يؤدي إلى حدوث جلطات.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة، أنه إذا حدث تجلط فى الوريد الأجوف السفلي من الجسم فهذا يعد حالة طبية طارئة، ويجب تفاديها وعلاجها منعًا للتعرض لجلطة كبيرة.

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واختتم حديثه بأن الجلطة الرئوية يتم تحديد خطورتها بناء على حجمها، مشددًا على أنها قد تسبب الوفاة في الحال.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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