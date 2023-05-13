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السبت، 13-05-2023 04:38 م

5 أطعمة.. لراغبي التخسيس تجنبوها

أطعمة_لتخفيف_الوزن


الوكيل الإخباري- حذّر تقرير لموقع (DW) بضرورة التنبّه للأطعمة التي تتناولها إذا كنت ترغب بخسارة الوزن، فقد يكون تتبع السعرات الحرارية مفيداً، ولكن استبعاد بعض الأطعمة من نظامك الغذائي يمكن أن يكون كافياً لإحراز تقدم نحو أهدافك.

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وهذه أهم الأطعمة التي يجب تجنّبها، مع العلم بعض الحميات الغذائية وفقدان الوزن قد لا تناسبك. بمعنى أن ما يصلح لك قد لا يناسب شخصاً آخر. إذ تؤثر أنماط الحياة، والمورّثات، ومستويات التوتر، وأنماط النوم، أو الرياضة وغيرها من العوامل على القدرة في إنقاص الوزن وتجاوب الجسم مع هذا الهدف، ولكن عندما يتعلق الأمر بالطعام، فمن الممكن تصنيف أسوأ الأطعمة التي يجب على كل من يرغب بخسارة الوزن تجنّبها من أبرزها:

الخبز الأبيض

رقائق البطاطا المقلية «الشيبس»

معجّنات الإفطار

السكاكر

الوجبات السريعة

 

عكاظ

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