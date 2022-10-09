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الأحد، 09-10-2022 10:00 ص

احمرار العين عارض للاصابة بـ 5 أمراض ومتى يجب زيارة الطبيب؟

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الوكيل الإخباري-يشير الخبراء إلى أن العين نافذة على الصحة العامة للإنسان، ما قد يسمح باكتشاف بعض الحالات الطارئة من الأعراض التي تظهرها.

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ورغم أن التعرض للإصابة بعيون محتقنة بالدم يعد أمرا طبيعيا إلى حد ما، حيث أنه عادة ما يشير التعب أو عد الحصول على نوم كاف، إلا أنها حالات مثل الحكة أو الحرقان أو بعض الإفرازات الصفراء المائية التي تفرزها العين، قد يعني أن هناك أمرا أكثر خطورة يحدث.


وتشرح الدكتورة نيسا أسلم، طبيبة عامة ومستشارة في شركة Golden Eye، ما يمكن أن يسبب احمرار العين ومتى يستدعي الأمر زيارة الطبيب.


وأوضحت الدكتورة نيسا أن "العين الحمراء أو التهاب الملتحمة (التهاب العين) أمر شائع جدا".


ووفقا للدكتورة أسلم، يمكن أن يحدث احمرار العين بسبب مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية المختلفة:


1. الأمراض الالتهابية والمعدية:
تقول أسلم: "غالبا ما يحدث احمرار العين بسبب الالتهابات والأمراض المعدية، أحيانا تكون جرثومية. والعين الحمراء الفيروسية تميل إلى التسبب في إفرازات مائية، والعدوى البكتيرية وإفرازات صفراء".


2. "كوفيد-19"
 أشارت الطبيبة إلى أن "كوفيد-19"، الذي يرتبط عادة بإصابة الرئتين والقلب، يمكن أن يكون أيضا سببا لعدوى العين أو احمرار العين. ويمكن أن تكون العين الحمراء عارضا وأثرا جانبيا لـ"كوفيد-19".


ووأضافت أن "كوفيد-19 يمكن أن يدخل الجسم عن طريق العينين وينتقل إلى المخ من مؤخرة العين".


3. التهاب الجفن

التهاب الجفن هو حالة شائعة تصيب العين وتؤثر على جفن العين. وينتج عن عدوى بكتيرية تؤدي إلى التهاب قاعدة الجفن.


وقالت الدكتورة أسلم: "التهاب الجفن يمكن أن يؤدي أيضا إلى احمرار العين". وغالبا ما تكون هذه الحالة ناتجة عن اقتراب منتجات التجميل المتسخة أو منتهية الصلاحية بشكل وثيق من العين.


4. الحساسية
أوضحت أسلم: "الحساسية مثل تلك الناتجة عن حبوب اللقاح، والتي تسبب حمى القش، يمكن أن تسبب احمرار العين".


وأضافت: "كما أن عث الغبار وأحيانا شعر الحيوانات يسببان ردود فعل تحسسية يمكن أن يسبب احمرار العين".


5. العدسات اللاصقة
كشفت أسلم: "مضاعفات العدسات اللاصقة، بما في ذلك عدم تنظيفها قبل وضعها في العين، قد يسبب تآكلا في سطح العين، ما يسمح بدخول العدوى".
ووجد الباحثون مؤخرا أن إعادة استخدام العدسات أو ارتدائها ليلا أو أثناء الاستحمام يزيد من خطر إصابة الشخص بالتهاب القرنية الشوكي (AK)، وهو التهاب في القرنية، الطبقة الخارجية الصافية للعين.

دراسة جديدة توضح خطر استخدام العدسات اللاصقة متعددة الاستخدام
وتحدث الحالة عندما يتم حصر طفيلي الشوكميبا بين القرنية والعدسات اللاصقة. وتتغذى هذه الطفيليات على القرنية مسببة ألما شديدا، وفي ربع الحالات العمى.


متى يتطلب الأمر زيارة الطبيب؟

أفادت الدكتورة أسلم بضرورة زيارة الطبيب العام أو طبيب العيوم إذا كنت تعاني من أحد الأعراض التالية:
- تغيرات الرؤية
- صداع حاد
- ألم في العين
- حُمى
- حساسية غير عادية للضوء
- تشعر أن لديك شيئا ما في عينك
- لديك تورم في عينيك أو حولها
- لا يمكنك فتح وإبقاء عين واحدة أو كلتا العينين مفتوحتين
- الشعور فجأة بهالات حول الأضواء
- المعاناة من الغثيان أو القيء

 

روسيا اليوم

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