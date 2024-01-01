اختبار دم جديد للتشخيص المبكر لسرطان الرئة

الوكيل الإخباري - أشار الطبيب بيتر مازوني من مستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن العلماء طوروا اختباراً للدم يمكنه تشخيص الإصابة بسرطان الرئة في مراحل مبكرة، حتى قبل ظهور أعراضه.



وأكد الطبيب المتخصص في أمراض الرئة أن جهوداً ودراسات حديثة أثمرت تطوير اختبار للدم للتعرف على الإصابة بسرطان الرئة قبل ظهور الأعراض، ما يجعل العلاج أسهل ويزيد فرص الشفاء، كما أنه يعد بديلاً مناسباً لطريقة التشخيص الحالية بالأشعة المقطعية.

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جدير بالذكر أن سرطان الرئة يعد أحد أخطر الأمراض القاتلة، ولا يُكتشف إلا في مراحل متأخرة غالباً، بسبب ظهور الأعراض في مراحله الأخيرة، وتشابهها مع أعراض أمراض أخرى مثل نقص الوزن.



وأكد الأطباء على أن هناك فئات أكثر عرضة للمرض مثل المدخنين.

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