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الأحد، 19-09-2021 02:16 م

اسباب سرطان العين

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الوكيل الإخباري - أصبحنا أكثر قلقًا من تفشي مرض السرطان حولنا، ولكن هل يمكن أن يصيب العين؟، لاسيما أن سرطان العين غير شائع، يمكن أن يؤثر على الأجزاء الخارجية للعين، مثل الجفن، والتي تتكون من العضلات والجلد والأعصاب، اذ أن أكثر أنواع سرطان العين شيوعًا عند الأطفال هو الورم الأرومي الشبكي، والذي يبدأ في خلايا شبكية العين، يمكن أن ينتشر السرطان أيضًا إلى العين من أجزاء أخرى من الجسم.

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لا يتسبب سرطان العين دائمًا في ظهور أعراض واضحة ويمكن اكتشافه فقط في أثناء اختبار العين الروتيني، يمكن أن تشمل أعراض سرطان العين ما يلي:

 

1- ظلال أو ومضات من الضوء أو خطوط متعرجة في رؤيتك.

2- رؤية غير واضحة.

3- بقعة داكنة في عين تكبر. 

4- انتفاخ عين واحدة.

5- كتلة على جفن أو في عين تتزايد في الحجم.

6- ألم في العين أو حولها، على الرغم من أن هذا نادر الحدوث.
7- فقدان جزئي أو كلي للرؤية.

 

أسباب سرطان العين
1- لون أفتح للعين: إذا كانت عيناك زرقاء أو رمادية أو خضراء، فأنتِ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد مقارنة بالأشخاص الذين لديهم عيون بنية.

2- بشرة بيضاء أو شاحبة: يصيب سرطان العين في الغالب الأشخاص البيض وهو أكثر شيوعًا عند أصحاب البشرة الفاتحة.

3- شامات غير عادية: إذا كان لديك شامات غير منتظمة الشكل أو ملونة بشكل غير عادي، فأنتِ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد وسرطان الجلد في العين.

4- التعرض للشمس فترات طويلة: هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تعريض نفسك للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد في العين.

5- تقدم العمر: يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد في العين أيضًا مع تقدم العمر، تُشخص معظم الحالات لدى الأشخاص في الخمسينيات من العمر.

 

المصدر - سوبر ماما 

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