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الأربعاء، 17-08-2022 02:59 م

اسباب نزيف العين

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الوكيل الإخباري - اسباب نزيف العين كثيرة، ويحدث نتيجة تمزق شعيرات دموية دقيقة داخل العين، فهذه الشعيرات الدموية مكانها على سطح العين عند الملتحمة وهي الغشاء الشفاف الخارجي الذي يكون أعلى بياض العين، وتظهر هذه الشعيرات على هيئة خطوط رفيعة لونها حمراء داخل العين، كما يوجد داخل العين أيضاً مجموعة أوردة دقيقة وشرايين وظيفتها تدفق الدم بمستوى عالى عن مستوى تدفق الدم في الجسم بالكامل، ويهدف ذلك تعزيز حاسة البصر لدى الشخص فالعين دائماً تحتاج إلى طاقة عالية مستمرة لتغذية الشبكة.

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وفيما يلي اسباب نزيف العين:

 

- حدوث انفجار في الأوعية الدموية داخل العين، فهي شعيرات دقيقة جداً وحساسة, وهذه إحدي اسباب نزيف العين.
- مرضى ارتفاع ضغط الدم كثيراً ما يتعرضون لهذا النزيف ويكون سببه (الإمساك المزمن، كثرة العطس، الضحك الشديد).
- هناك بعض الأدوية الخاصة بمرض سيولة الدم التي تقوم بعلاج تجلط الدم تؤدي إلى نزيف داخل العين, وهذه إحدي اسباب نزيف العين.
- قد يتعرض مريض الذبابة الطائرة أو ما تسمى العوامات في العين إلى نزيف بالعين.
- الخضوع لبعض العمليات الجراحية في العين مثل عملية تصحيح النظر بالليزك, وهذه إحدي اسباب نزيف العين.
- المصابون بمرض الجلوكوما وهو عبارة عن وجود أجسام عائمة في العين.
وجود التهابات في قزحية العين, وهذه إحدي اسباب نزيف العين.
- الإصابة بأمراض سرطان العين ومنها أورام (الخلايا القاعدية، الخلايا الحرشفية) وهذه الأورام السرطانية تتكون داخل العين نتيجة التعرض الكثير لأشعة الشمس المضرة.
- وأيضاً في حالة تعرض العين لدخول جسم غريب لها أو التعرض للإصابة المباشرة وصدمها بشيء ثقيل.
- فرك العين بشكل عنيف, وهذه إحدي اسباب نزيف العين.
- عدوى الملاريا قد يؤدي إلى نزيف العين.
- نقص زائد في فيتامين C, وهذه إحدي اسباب نزيف العين.
- استخدام العدسات اللاصقة.
- إذا كان لدى الشخص حساسية تجاه شيء معين وتعرض له, وهذه كانت اسباب نزيف العين.

 

مغربي

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