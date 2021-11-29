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الإثنين، 29-11-2021 04:05 م

اعراض ضمور العصب البصري

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الوكيل الإخباري - ضمور العصب البصري هو حالة تصيب العصب البصري الذي ينقل النبضات من العين إلى الدماغ، ويعني الضمور الضعف أو التدهور. لا يعد ضمور العصب البصري مرضًا، بل هو علامة على وجود حالة أكثر خطورة، وينتج عن تلف العصب البصري والذي قد يسببه العديد من أنواع الأمراض المختلفة، ويمكن أن تسبب هذه الحالة مشاكل في الرؤية، بما في ذلك العمى.

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ترتبط أعراض ضمور العصب البصري بتغيرات في الرؤية، تشمل هذه التغيرات تحديداً:

1 - رؤية مشوشة.
2 - صعوبات في الرؤية المحيطية (الجانبية).
3 - صعوبات في رؤية الألوان.
4 - انخفاض حدة الرؤية.

 

أسباب ضمور العصب البصري

 

1 - الزرق (الجلوكوما).
2 - السكتة الدماغية في العصب البصري، والمعروفة باسم الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي.
3 - ورم يضغط على العصب البصري.
4 - التهاب العصب البصري، وهو التهاب (تورم) في العصب البصري ناجم عن التصلب المتعدد.
5 - حالة وراثية يعاني فيها الشخص من فقدان البصر أولاً في إحدى العينين، ثم في العين الأخرى (المعروفة باسم اعتلال الأعصاب البصري الوراثي ليبر).
6 - تكوين غير سليم للعصب البصري، وهي مشكلة خلقية يولد الشخص بها.

 

المصدر - سوبر ماما 

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