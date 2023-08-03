الخميس 03-08-2023
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الخميس، 03-08-2023 07:38 ص

الإصابة به تؤدي للعمى .. أعراض مرض خطير

ط


الوكيل الاخباري - يندرج ‫انفصال الشبكية ضمن أمراض العيون الخطيرة، إذ إن الإصابة به قد تؤدي إلى العمى في حال عدم علاجه في الوقت المناسب.

جمعية أمراض الشبكية الألمانية أوضحت أن أسباب انفصال الشبكية تكون عادة:

داء السكري ‫(فيما يعرف باعتلال الشبكية السكري)

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قصر النظر الشديد
تجلط الأوردة ‫العينية (بسبب الارتفاع الشديد للضغط الداخلي للعين وتصلب الشرايين ‫والمياه الزرقاء)


بعض أمراض العيون ترفع خطر انفصال الشبكية مثل الضمور البقعي ‫المرتبط بالعمر


‫أعراض انفصال الشبكية:
‫وتتمثل أعراض انفصال الشبكية في تشوه الرؤية وفقدان المجال البصري ورؤية ‫ومضات ضوئية وما يعرف بمطر السخام (رؤية نقاط وكتل سوداء).

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل الجراحة والعلاج بالليزر.

‫وللحفاظ على صحة شبكية العين، ينبغي ارتداء نظارة شمسية مناسبة لحماية ‫العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مع اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على ‫التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع ‫الإقلاع عن التدخين.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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